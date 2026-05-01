Incendio sul monte Faeta | le notizie in diretta Evacuate nella notte 3500 persone si allarga il fronte del maxi rogo

Un incendio si è sviluppato sul monte Faeta, portando all’evacuazione di circa 3.500 persone durante la notte. Dopo tre giorni dall’inizio delle fiamme, il fronte del rogo si è esteso, rendendo la situazione ancora più difficile per i vigili del fuoco. La propagazione del fuoco sta interessando una vasta area e le operazioni di spegnimento sono in corso.

Lucca, 1 maggio 2026 – Peggiora l’incendio sul monte Faeta. A ormai tre giorni dallo scoppio del rogo, la situazione si fa sempre più complicata. Le fiamme hanno già divorato oltre 450 ettari di bosco, ma il bilancio si aggrava di ora in ora. Il paese più a rischio è quello di Asciano, frazione del comune di San Giuliano Terme, dove nel cuore della notte a causa dell'aumento delle raffiche di vento che hanno spinto le fiamme ancora più forte è stato emesso un nuovo ordine di evacuazione per tutti i residenti della zona fino alla strada provinciale 30 nota come la "Lungomonte": il provvedimento riguarda circa 3500 persone. Squadre di terra di vigili del fuoco e volontari di protezione civile hanno fronteggiato il fuoco per tutta la notte.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio sul monte Faeta: le notizie in diretta. Evacuate nella notte 3500 persone, si allarga il fronte del maxi rogo Notizie correlate Incendio sul Monte Faeta, il vento allarga il fronte del fuocoE' stata una notte molto impegnativa per le squadre di volontari dell'antincendio boschivo impegnate nell'incendio sul versante lucchese del Monte... Diretta incendio sul monte Faeta: oltre 250 ettari bruciati, 300 persone evacuate, cielo oscurato dal fumoLucca, 30 aprile 2026 – Un vasto incendio sta divorando il monte Faeta, tra le province di Lucca e Pisa. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta, nella notte evacuate 3500 persone; Incendio sul Monte Faeta, attivata l'unità di crisi regionale: evacuate 3500 persone; Il monte Faeta brucia da due giorni, decine di famiglie evacuate. Situazione complicata, massima prudenza; Incendio sul Monte Faeta, il vento allarga il fronte del fuoco: 70 ettari bruciati. Monte Faeta, il devastante incendio non dà tregua: 3500 evacuati nella notteIl rogo sul monte Faeta ha raggiunto la frazione di Asciano, nel comune di San Giuliano Terme, imponendo l’evacuazione di circa 3500 residenti lungo la Lungomonte. notizie.it Incendio sul Monte Faeta, attivata l'unità di crisi regionale: evacuate 3500 personeNon si ferma il maxi incendio partito nei giorni scorsi sul monte Faeta, in Lucchesia, e che ieri pomeriggio ha raggiunto il versante pisano, minacciando Asciano, frazione del comune di San Giuliano T ... msn.com Non si ferma il maxi incendio partito nei giorni scorsi sul monte Faeta, in Lucchesia, e che ieri pomeriggio ha raggiunto il versante pisano, minacciando Asciano, frazione del comune di San Giuliano Terme (Pisa), dove nel cuore della notte a causa dell’aument - facebook.com facebook Incendio sul Monte Faeta, nella notte evacuate 3500 persone. Il rogo spinto dalle fiamme minaccia la frazione di San Giuliano Terme, nel Pisano. Squadre di terra di vigili del fuoco e volontari di protezione civile hanno fronteggiato il fuoco per tutta la notte. #A x.com