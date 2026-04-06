Incendio ad Alto Reno Terme | le immagini del rogo visto dall' elicottero | VIDEO

Da più di un giorno, i vigili del fuoco sono impegnati a spegnere un vasto incendio scoppiato domenica nel comune di Alto Reno Terme, al confine tra le province di Bologna e Toscana. Le immagini riprese dall’elicottero mostrano la portata del rogo, che ha coinvolto un’ampia area e richiede continui interventi di spegnimento. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sulle cause dell’incendio.

Da ventiquattro ore i vigili del fuoco lottano contro il vasto incendio scoppiato nel bosco sul confine con la Toscana. I pompieri sorvolano il fronte di fumo e la vegetazione bruciata Da ormai 24 ore i vigili del fuoco stanno lottando contro le fiamme del grosso incendio scoppiato domenica nel comune di Alto Reno Terme, sul confine tra la provincia di Bologna e la Toscana. Le immagini girate dall'alto mostrano un fronte di fumo lungo diversi chilometri, con le fiamme che dividono in due il bosco interessato dal rogo: sono interessati quaranta ettari di terreno. Per contrastare l'avanzata dell'incendio nelle zone più impervie, i pompieri stanno impiegando sette squadre, tre canadair e un elicottero del reparto Volo di Bologna. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Emergenza incendio ad Alto Reno Terme: bosco in fiamme, in azione 7 squadre di vigili del fuoco Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli, il video del rogo dall’alto: l’edificio avvolto dalle fiammeIl video mostra l’incendio in corso, nella mattinata di martedì 17 febbraio, all’interno del Teatro Sannazaro di Napoli. Temi più discussi: Incendio ad Alto Reno Terme, in azione elicottero e tre Canadair: coinvolti 40 ettari di bosco; Vasto incendio in Appennino: le fiamme in una zona impervia; Incendio in Appennino, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte; Vasto incendio boschivo sull’Appennino bolognese, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte. Incendio ad Alto Reno Terme, vigili del fuoco tutta la notte nel bosco di Biagioni per domare le fiamme: in azione un elicottero e un CanadairUn vasto incendio sta interessando il bosco di Biagioni, località di Altro Reno Terme, un'area dell'Appennino tosco-emiliano, al confine con il territorio pistoiese. Squadre dei vigili del fuoco hanno ... corrieredibologna.corriere.it Incendio boschivo sull'Appennino in provincia di Bologna, raggiunto il PistoieseFiamme ad Alto Reno Terme si estendono al territorio pistoiese: Vigili del fuoco, elicottero e Canadair in azione ... gonews.it *Incendio boschivo ad Alto Reno Terme (BO): squadre a terra e mezzi aerei in azione* L'incendio boschivo che ha colpito Alto Reno Terme, in provincia di Bologna, ha raggiunto il territorio pistoiese. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la n facebook Incendio ad Alto Reno terme, vigili del fuoco tutta la notte nel bosco di Biagioni per domare le fiamme: in azione un elicottero e un Canadair x.com