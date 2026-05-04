Monte conferenza per celebrare i 950 anni delle porte di bronzo

Venerdì 8 maggio si terrà una conferenza per celebrare i 950 anni delle porte di bronzo, manufatti di origine bizantina conservati in Italia. Queste porte sono tra le poche testimonianze rimaste che permettono di comprendere i rapporti tra l’area di Costantinopoli e l’Occidente latino nel XII secolo. La discussione si concentrerà sull’importanza storica e artistica di questi oggetti, fondamentali per lo studio di quel periodo.

Le porte bronzee di produzione bizantina conservate in Italia sono poche, ma decisive per leggere i rapporti tra l’area costantinopolitana e l’Occidente latino tra XI e XII secolo. Nel 2026 ricorrono 950 anni dalla realizzazione a Costantinopoli della porta del santuario di San Michele sul Gargano (1076), un caso emblematico per qualità tecnica e per il programma figurativo, nel quale la soglia del luogo sacro è interpretata attraverso la presenza dell’angelo. Michael, festival del patrimonio: dal 7 al 9 maggio la nona edizione nella Città dei due Siti UNESCO.A breve il programma completo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Monte, conferenza per celebrare i 950 anni delle porte di bronzo Notizie correlate Porte Aperte weekend: Grande Panda 14.950€ o Twingo elettrica?Fiat e Renault aprono le concessionarie questo weekend del 18 e 19 aprile con due offerte che tirano in direzioni opposte: la Fiat Grande Panda col... A Los Angeles la reunion delle Charlie's Angels per celebrare i 50 anni delle serie cult: come sono oggi Sabrina, Jill e Kelly. Il video(askanews) – Charlie’s Angels reunion al PaleyFest di Los Angeles per celebrare i 50 anni delle serie tv diventata cult, su tre affascinanti ex... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Tutto pronto per il 65esimo Monte-Carlo Television Festival; Una serata per ricordare gli Internati militari italiani (Imi), storie di resistenza cadute per anni nell'oblio; Sassari riavvolge il nastro della storia: trecento studenti in cattedra per celebrare l'ingresso di Angioy in città. Ad Arezzo la conferenza Guido e Pionta: alle origini della notazione per celebrare la figura di Guido d'ArezzoArezzo, 4 febbraio 2026 – Con oltre 3000 ingressi registrati in due mesi, prosegue con grande successo la mostra Con gli occhi della città, dedicata a Guido d'Arezzo e al millenario della notazione ... lanazione.it Una slavina si è staccata a 1.650 metri sul Monte Corvo, uno dei principali rilievi del Gran Sasso, distruggendo quasi completamente il Rifugio del Monte, uno dei tanti inseriti nel Sentiero Italia, il percorso di 8.000 chilometri che attraversa tutta la Penisola - facebook.com facebook Leclerc al netto dell'errore alla fine della gara continua a fare da parafulmine a questa #Ferrari che continua a correre con un solo pilota nonostante un monte ingaggi fuori da ogni logica. #F1 #Ferrari #MiamiGP x.com