Monte conferenza per celebrare i 950 anni delle porte di bronzo

Da ilsipontino.net 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 8 maggio si terrà una conferenza per celebrare i 950 anni delle porte di bronzo, manufatti di origine bizantina conservati in Italia. Queste porte sono tra le poche testimonianze rimaste che permettono di comprendere i rapporti tra l’area di Costantinopoli e l’Occidente latino nel XII secolo. La discussione si concentrerà sull’importanza storica e artistica di questi oggetti, fondamentali per lo studio di quel periodo.

Le porte bronzee di produzione bizantina conservate in Italia sono poche, ma decisive per leggere i rapporti tra l’area costantinopolitana e l’Occidente latino tra XI e XII secolo. Nel 2026 ricorrono 950 anni dalla realizzazione a Costantinopoli della porta del santuario di San Michele sul Gargano (1076), un caso emblematico per qualità tecnica e per il programma figurativo, nel quale la soglia del luogo sacro è interpretata attraverso la presenza dell’angelo. Michael, festival del patrimonio: dal 7 al 9 maggio la nona edizione nella Città dei due Siti UNESCO.A breve il programma completo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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