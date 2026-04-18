Porte Aperte weekend | Grande Panda 14.950€ o Twingo elettrica?

Nel fine settimana del 18 e 19 aprile, concessionarie di Fiat e Renault aprono le porte con offerte speciali. La Fiat propone la Grande Panda, ora disponibile a 14.950 euro grazie a un nuovo motore benzina Turbo 100, mentre Renault presenta la Twingo elettrica con promozioni dedicate. Entrambe le vetture sono al centro di attenzione, offrendo alternative tra motore tradizionale e versione a zero emissioni.

Fiat e Renault aprono le concessionarie questo weekend del 18 e 19 aprile con due offerte che tirano in direzioni opposte: la Fiat Grande Panda col nuovo motore benzina Turbo 100 scende a 14.950€ (con rottamazione Euro 4 e finanziamento Stellantis, fino al 28 aprile), mentre Renault porta in salone la nuova Twingo E-Tech Electric a partire da 19.500€, senza vincoli di rottamazione. Due mondi — benzina contro elettrico — separati da circa 4.500€. Ecco il quadro delle promo del weekend e chi vince, a seconda di cosa ti serve. Fiat Grande Panda Turbo 100 a 14.950€. Porte Aperte 18-19 aprile in tutti i saloni Fiat. Listino Pop 1.2 Turbo 100 (100 CV 205 Nm): 17.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Porte Aperte weekend: Grande Panda 14.950€ o Twingo elettrica? Notizie correlate Pandina o Grande Panda a 14.950€: quale conviene davvero?Da sabato 18 aprile la Fiat Grande Panda con il nuovo motore benzina Turbo 100 è in promozione a 14. Nuova Fiat Grande Panda Turbo 100 a 14.950€: si fa davvero?Fiat apre i suoi showroom questo weekend, sabato 18 e domenica 19 aprile, con una mossa che tocca il punto più sensibile del mercato: il prezzo. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: FIAT: PORTE APERTE IL 18 E 19 APRILE. Grande Panda con nuovo motore benzina Turbo 100 in promozione a 14.950 euro.; Fiat Grande Panda, la Turbo 100 parte da 14.950: porte aperte nel weekend; Offerte Fiat Porte Aperte aprile 2026: promozioni su Grande Panda benzina; Fiat Grande Panda a meno di 15.000 €: arriva il Porte Aperte. Fiat Grande Panda Turbo 100, porte aperte nel weekend e un prezzo imbattibileFiat lancia la Grande Panda Turbo 100 al prezzo di 14.950 euro con pronta consegna e rottamazione. Il 18 e il 19 aprile è tempo di test drive ... virgilio.it Grande Panda Turbo 100, FIAT la svela al Porte Aperte di aprileNel weekend Porte Aperte debutta la FIAT Grande Panda Turbo 100: motore benzina, cambio manuale e prezzo d’attacco per ampliare la gamma. FIAT Grande ... affaritaliani.it Allenamento a porte aperte domani alla New Balance Arena Apertura cancelli alle 11:30 tutte le informazioni: https://www.atalanta.it/news/domenica-19-aprile-allenamento-a-porte-aperte-alla-new-balance-arena-stagione-2025-2026 #GoAtalantaGo facebook Vuoi scoprire da vicino l’Università Politecnica delle Marche "Porte Aperte Univpm" è il programma di visite guidate nei campus dell'Ateneo. Prenota la tua visita e vivi l’esperienza UnivPM! orienta.univpm.it x.com