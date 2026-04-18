Porte Aperte weekend | Grande Panda 14.950€ o Twingo elettrica?

Da ilgiornaledigitale.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana del 18 e 19 aprile, concessionarie di Fiat e Renault aprono le porte con offerte speciali. La Fiat propone la Grande Panda, ora disponibile a 14.950 euro grazie a un nuovo motore benzina Turbo 100, mentre Renault presenta la Twingo elettrica con promozioni dedicate. Entrambe le vetture sono al centro di attenzione, offrendo alternative tra motore tradizionale e versione a zero emissioni.

Fiat e Renault aprono le concessionarie questo weekend del 18 e 19 aprile con due offerte che tirano in direzioni opposte: la Fiat Grande Panda col nuovo motore benzina Turbo 100 scende a 14.950€ (con rottamazione Euro 4 e finanziamento Stellantis, fino al 28 aprile), mentre Renault porta in salone la nuova Twingo E-Tech Electric a partire da 19.500€, senza vincoli di rottamazione. Due mondi — benzina contro elettrico — separati da circa 4.500€. Ecco il quadro delle promo del weekend e chi vince, a seconda di cosa ti serve. Fiat Grande Panda Turbo 100 a 14.950€. Porte Aperte 18-19 aprile in tutti i saloni Fiat. Listino Pop 1.2 Turbo 100 (100 CV 205 Nm): 17.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

porte aperte weekend grande panda 149508364 o twingo elettrica
© Ilgiornaledigitale.it - Porte Aperte weekend: Grande Panda 14.950€ o Twingo elettrica?

Notizie correlate

Pandina o Grande Panda a 14.950€: quale conviene davvero?Da sabato 18 aprile la Fiat Grande Panda con il nuovo motore benzina Turbo 100 è in promozione a 14.

Nuova Fiat Grande Panda Turbo 100 a 14.950€: si fa davvero?Fiat apre i suoi showroom questo weekend, sabato 18 e domenica 19 aprile, con una mossa che tocca il punto più sensibile del mercato: il prezzo.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: FIAT: PORTE APERTE IL 18 E 19 APRILE. Grande Panda con nuovo motore benzina Turbo 100 in promozione a 14.950 euro.; Fiat Grande Panda, la Turbo 100 parte da 14.950: porte aperte nel weekend; Offerte Fiat Porte Aperte aprile 2026: promozioni su Grande Panda benzina; Fiat Grande Panda a meno di 15.000 €: arriva il Porte Aperte.

porte aperte porte aperte weekend grandeFiat Grande Panda Turbo 100, porte aperte nel weekend e un prezzo imbattibileFiat lancia la Grande Panda Turbo 100 al prezzo di 14.950 euro con pronta consegna e rottamazione. Il 18 e il 19 aprile è tempo di test drive ... virgilio.it

porte aperte porte aperte weekend grandeGrande Panda Turbo 100, FIAT la svela al Porte Aperte di aprileNel weekend Porte Aperte debutta la FIAT Grande Panda Turbo 100: motore benzina, cambio manuale e prezzo d’attacco per ampliare la gamma. FIAT Grande ... affaritaliani.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.