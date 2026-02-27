Milano tram fuori controllo deraglia e si schianta su un palazzo | due morti e 39 feriti Il conducente |  Mi sono sentito male 

A Milano, un tram della linea 9 è uscito dai binari e si è schiantato contro un palazzo poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto, all'incrocio con via Lazzaretto. L'incidente ha causato due vittime e 39 feriti. Il conducente ha dichiarato di essersi sentito male prima dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine.

È arrivato velocissimo, si è capito subito che qualcosa non andava. Un tram della linea 9, di ultima generazione, stava percorrendo viale Vittorio Veneto a Milano, proveniente da piazza della Repubblica e diretto verso piazza Oberdan e deragliando si è schiantato contro un palazzo. Pesantissimo il bilancio: due morti e 39 feriti. Già avviata l'inchiesta per omicidio colposo: il conducente, parlando con gli inquirenti, ha detto di avere avuto un malore: «Mi sono sentito male», ha detto. Erano circa le 16 di oggi, venerdì 27 febbraio. Arrivato all’incrocio con via Lazzaretto, dove uno scambio consente anche una deviazione a sinistra delle rotaie, il mezzo (teoricamente destinato ad andare dritto) ha invece imboccato la svolta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Meloni: "Solidarietà a Milano"

Seguo con dolore la tragica vicenda di Milano, dove un tram è deragliato finendo contro un palazzo. Un pensiero va alle famiglie delle persone che hanno perso la vita e a tutti i feriti. Si faccia quanto prima chiarezza sulla dinamica dell’incidente. x.com