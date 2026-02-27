Milano tram fuori controllo deraglia e si schianta su un palazzo | due morti e 39 feriti Un passeggero | Sembrava un terremoto 

A Milano, un tram della linea 9 è uscito dai binari poco dopo le 16, in viale Vittorio Veneto all’incrocio con via Lazzaretto. Il veicolo si è schiantato contro un edificio, provocando la morte di due persone e il ferimento di altre 39. Un passeggero ha descritto l’incidente come simile a un terremoto. La polizia e i soccorritori sono intervenuti sul posto.

È arrivato velocissimo, si è capito subito che qualcosa non andava. Un tram della linea 9, di ultima generazione, stava percorrendo viale Vittorio Veneto a Milano, proveniente da piazza della Repubblica e diretto verso piazza Oberdan e deragliando si è schiantato contro un palazzo: due morti e 39 feriti. Sul posto tante ambulanze, il procuratore Marcello Viola e il sindaco Beppe Sala che ha spiegato: «Il conducente era esperto ed era in servizio da un'ora, per cui l'ipotesi è quella di un malore». Erano circa le 16 di oggi, venerdì 27 febbraio. Arrivato all’incrocio con via Lazzaretto, dove uno scambio consente anche una deviazione a sinistra delle rotaie, il mezzo (teoricamente destinato ad andare dritto) ha invece imboccato la svolta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

