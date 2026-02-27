Un tram è deragliato a Milano vicino a porta Venezia provocando due morti e 38 feriti. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le autorità stanno gestendo la situazione. Le vittime sono state dichiarate decedute sul posto, mentre i feriti sono stati portati in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

AGI - Due uomini sono morti in seguito al deragliamento di un tram nella zona di porta Venezia a Milano. Oltre alla vittime, un italiano di 60 anni e un immigrato, ci sono anche sei feriti in codice giallo e trentadue sono i codici verdi. Il mezzo, ripreso da una dash cam cmentre quasi si ribalta in curva per la velocità, è deragliato finendo contro la vetrina di un ristorante giapponese, un locale che aveva aperto da poco tempo. La seconda vittima è un uomo che era stato ricoverato in codice rosso al quale gli era stato praticato il massaggio cardiaco. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha confermato il bilancio delle vittime: "Due morti, uno era un passante e l'altro un passeggero a bordo del tram: un residente di Abbiategrasso, italiano del 1966, e un immigrato di cui non ho ancora indicazioni". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Tram deraglia a Milano, due morti e 38 feriti. Meloni: vicinanza alle famiglie delle vitti...

Milano, tram deraglia e investe alcuni passanti: due morti e 38 feritiUn tram della linea 9 che da Porta Genova arriva fino a Stazione Centrale, è deragliato a Milano intorno alle ore 16 di venerdì in viale Vittorio...

Tram deraglia a Milano, due morti e 38 feriti. [Video dell'incidente]AGI - Due uomini sono morti in seguito al deragliamento di un tram nella zona di porta Venezia a Milano.

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Temi più discussi: Milano, tram deraglia in centro e si schianta contro un ristorante: numerosi feriti; Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo, le immagini; Deraglia, invade a forte velocità i binari della corsia opposta e si schianta contro un palazzo all’angolo con via Lazzaretto. È la sequenza ripresa dalla telecamera di un’auto che nel pomeriggio stava percorrendo viale Vittorio Veneto da Porta Venezia verso pi; Deraglia tram a Milano, c'è una vittima.

Milano, tram deraglia e travolge i passanti: 2 morti e 39 feritiUn tram della linea 9 è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto, finendo la corsa a grande velocità contro un edificio. Si indaga per omicidio colposo ... rainews.it

DIRETTA - Milano: tram deraglia e finisce contro palazzo, due morti e 39 feritiDue morti e 39 feriti: è il bilancio dell'incidente avvenuto questo pomeriggio in viale Vittorio Veneto a Milano. La prima vittima accertata è un pedone di 60 anni, investito dal tram proveniente da p ... msn.com

+++Tram deragliato a Milano: sono due i morti+++ - facebook.com facebook

Un tram della linea 9 è deragliato oggi a Milano. Il bilancio è di due morti, un uomo italiano di 60 anni residente a Rozzano e un giovane straniero, e 38 feriti. Sei sono i codici gialli e 32 le persone ferite in modo lieve. "Una tragedia: due morti, uno era un pass x.com