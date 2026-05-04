Il 3 maggio a Popayan, in Colombia, si è verificato un grave incidente durante uno spettacolo di monster truck. Un veicolo di grandi dimensioni ha perso il controllo e ha investito la folla presente, provocando tre decessi e numerosi feriti. La scena si è conclusa con un drammatico impatto tra il mezzo e le persone che assistevano all’evento, lasciando dietro di sé un bilancio di vittime e feriti.

Uno spettacolo è finito in tragedia il 3 maggio a Popayan, in Colombia. Era in svolgimento un'esibizione di Monster truck, quei veicoli con le ruote enormi, quasi più alte di una persona adulta. In tali gare questi giganteschi fuoristrada devono superare un predefinito percorso ad ostacoli. Ad un certo punto uno dei concorrenti ha perso il controllo del mezzo, il quale ha travolto parecchi spettatori. Tre persone sono morte, tra esse una bambina; si registrano anche almeno 38 feriti. Da quanto mostrano i filmati amatoriali diffusi sui social network, il mezzo ha superato uno degli ostacoli ma non è riuscito a frenare al momento giusto, deviando dalla traiettoria prevista.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Monster truck fuori controllo travolge la folla: tre morti e decine di feriti

MONSTER TRUCKS vs FAST FOOD PORTAL in Teardown

Notizie correlate

Leggi anche: Monster truck fuori controllo, tre morti e decine di feriti

Monster truck fuori controllo, tre morti e 38 feriti in Colombia: due delle vittime erano bambiniTra le vittime vi sono almeno due minorenni e una donna adulta: l'incidente si è verificato mentre il veicolo stava eseguendo le sue ultime...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Monster truck fuori controllo si schianta sulla folla: almeno 3 morti e decine di feriti; Monster truck fuori controllo, tre morti e decine di feriti; Monster truck fuori controllo, tre morti e 38 feriti in Colombia: due delle vittime erano bambini; Tre operai morti al Rione Alto, la perizia della Procura: Lunga catena di negligenze.

Monster truck fuori controllo, tre morti e 38 feriti in Colombia: due delle vittime erano bambiniTra le vittime vi sono almeno due minorenni e una donna adulta: l'incidente si è verificato mentre il veicolo stava eseguendo le sue ultime spettacolari ... fanpage.it

Colombia, il video del monster truck fuori controllo che travolge la folla: 2 morti e 37 feritiDurante un evento nella città colombiana meridionale di Popayan, nella provincia di Cauca, un monster truck si è schiantato sulla folla dopo che il conducente ha perso il controllo del veicolo. Nell ... blitzquotidiano.it

#Internacional Tragedia na Popayán: Dolor den Show di Monster Truck. Loke mester tabata un atardi di alegria na Popayán, Colombia, a bira un tragedia awe, dia 3 di mey 2026. e show di Monster Truck a termina den un desgracia ora cu e control a wordo p - facebook.com facebook

La famiglia di Roby Rossi ha dato la possibilità di vedere lo spettacolo del loro Monster Truck Show e far vivere 2 ore di divertimento a #circo #monstertruckshowrobyrossi #robyrossi #roma #circusfans #circusfa x.com