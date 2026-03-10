Salento | 1.618 posti aperti il turismo guida il mercato

Nel Salento sono disponibili 1.618 posti di lavoro, con il settore del turismo che rappresenta la principale fonte di occupazione. I dati indicano una ripresa significativa per il primo trimestre del 2026, evidenziando un mercato del lavoro attivo e in crescita. Le opportunità si concentrano soprattutto nel settore alberghiero, ristorazione e servizi legati all’accoglienza.

Il mercato del lavoro nel Salento mostra una vitalità inaspettata per l'inizio dell'anno 2026, con oltre 1.600 posizioni aperte registrate nei report ufficiali. Queste opportunità sono concentrate prevalentemente nel settore turistico, trainato dalla stagione in arrivo e dalle selezioni in corso della Recruiting Week. I dati emergono dal decimo report settimanale di Arpal Puglia, che fotografa un territorio in piena espansione economica e demografica. La mappa delle opportunità: numeri e settori chiave. Sono esattamente 1.618 le posizioni disponibili nelle aziende locali della provincia di Lecce, secondo i conteggi più recenti. Il comparto turistico domina la classifica con 1.