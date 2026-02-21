Randstad Intempo cerca personale a Fiumicino | assunzioni in ristorazione e logistica all’aeroporto

Da cdn.ilfaroonline.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Randstad Intempo ha annunciato nuove assunzioni a Fiumicino, coinvolgendo più di 50 posti di lavoro presso l’aeroporto “Leonardo da Vinci”. La società cerca personale per i settori della ristorazione e della logistica, rispondendo alla crescente domanda di servizi aeroportuali. La selezione interessa candidati con diverse esperienze, pronti a lavorare su turni. Le assunzioni rappresentano un’opportunità concreta per chi cerca un impiego stabile in un ambiente dinamico. Le selezioni sono aperte da alcune settimane.

Immagine generica

Fiumicino, 21 febbraio 2026 – Randstad Intempo Spa ha avviato una ricerca di personale da inserire presso l’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, con opportunità in due ambiti operativi: ristorazione e logistica. Le figure selezionate lavoreranno all’interno dello scalo internazionale, in un contesto organizzato su ritmi intensi e turnazioni articolate. Le posizioni aperte tra bar, sala e magazzino. La selezione riguarda addetti alla ristorazione con mansioni legate all’accoglienza dei passeggeri, al servizio al banco, alla gestione della cassa e alla preparazione di pasti veloci. Per questa posizione il riferimento indicato è RIST.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Fiumicino, il piano di sviluppo dell’aeroporto: le prime 30 assunzioni attive

Treviso: Iziwork apre nuovo hub e cerca personale per logistica, tessile e supply chain veneta.Iziwork apre un nuovo centro a Treviso e cerca personale per logistica, tessile e supply chain.