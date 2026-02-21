Randstad Intempo cerca personale a Fiumicino | assunzioni in ristorazione e logistica all’aeroporto

Randstad Intempo ha annunciato nuove assunzioni a Fiumicino, coinvolgendo più di 50 posti di lavoro presso l’aeroporto “Leonardo da Vinci”. La società cerca personale per i settori della ristorazione e della logistica, rispondendo alla crescente domanda di servizi aeroportuali. La selezione interessa candidati con diverse esperienze, pronti a lavorare su turni. Le assunzioni rappresentano un’opportunità concreta per chi cerca un impiego stabile in un ambiente dinamico. Le selezioni sono aperte da alcune settimane.

Fiumicino, 21 febbraio 2026 – Randstad Intempo Spa ha avviato una ricerca di personale da inserire presso l’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, con opportunità in due ambiti operativi: ristorazione e logistica. Le figure selezionate lavoreranno all’interno dello scalo internazionale, in un contesto organizzato su ritmi intensi e turnazioni articolate. Le posizioni aperte tra bar, sala e magazzino. La selezione riguarda addetti alla ristorazione con mansioni legate all’accoglienza dei passeggeri, al servizio al banco, alla gestione della cassa e alla preparazione di pasti veloci. Per questa posizione il riferimento indicato è RIST.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Fiumicino, il piano di sviluppo dell’aeroporto: le prime 30 assunzioni attive

Treviso: Iziwork apre nuovo hub e cerca personale per logistica, tessile e supply chain veneta.Iziwork apre un nuovo centro a Treviso e cerca personale per logistica, tessile e supply chain.