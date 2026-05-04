Monreale saluta 400 anni di fede | il Crocifisso torna al Duomo tra lacrime e fuochi

A Monreale si è conclusa la celebrazione per i 400 anni del Santissimo Crocifisso, con la riapertura del crocifisso al Duomo. La cerimonia ha visto la partecipazione del sindaco e dell'arcivescovo, che hanno presieduto l’evento e impartito la benedizione. Durante la giornata, sono stati organizzati fuochi d’artificio e momenti di commozione tra i presenti, mentre il crocifisso è stato riportato al suo posto tra lacrime e festeggiamenti.

MONREALE – Si è conclusa tra commozione, fede e una partecipazione la 400ª edizione dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso. Un traguardo secolare che ha visto la comunità monrealese stringersi attorno al suo simbolo più caro, in un clima di profonda gioia e speranza. Come da tradizione, non appena il Santissimo Crocifisso è arrivato in piazza Guglielmo II, il sindaco Alberto Arcidiacono ha rinnovato il tradizionale rito dell’omaggio floreale, un gesto che quest’anno ha assunto un valore simbolico ancora più forte, vista la ricorrenza del quarto centenario. Arcidiacono ha rivolto un pensiero alla comunità, sottolineando il valore della gratitudine e del sostegno reciproco.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale saluta 400 anni di fede: il Crocifisso torna al Duomo tra lacrime e fuochi Notizie correlate Leggi anche: Santissimo Crocifisso, è l'anniversario numero 400: Monreale in festa tra fede e concerti Monreale celebra 400 anni di devozione al SS. Crocifisso: indetto un concorso per la realizzazione del logoMonreale – Nell’ambito delle iniziative per il quarto centenario delle celebrazioni in onore del Santissimo Crocifisso di Monreale, la parrocchia... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: VIDEO | Monreale alza gli occhi al cielo, la storia del Santissimo Crocifisso raccontata con lo spettacolo dei droni; 400 anni del Crocifisso: cartoline e annullo speciale di Poste Italiane a Monreale; SS. Crocifisso, nel 400esimo anniversario una gioia ne ingemmerà il costato; I 400 anni del Santissimo Crocifisso di Monreale, folla per l’annullo filatelico. Monreale, il Drone Show ricorda le 3 giovani vittime della strage di un anno faLe luci hanno anche mostrato i nomi di Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvo Turdo, le vittime della strage di Monreale del 27 aprile 2025. quotidianodigela.it Monreale celebra la 400ª edizione della festa del Santissimo Crocifisso: emesso un annullo filatelico specialeDue i tagli previsti: 0,25 euro e 1,30 euro MONREALE, 30 aprile – In occasione dei solenni festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, che quest’anno raggiu ... monrealenews.it Monreale, il cielo si illumina per i 400 anni del SS. Crocifisso: successo per il primo drone show cittadino Monreale 2 maggio 2026 - Ieri sera, Monreale ha aperto le celebrazioni per il 400° anniversario della Festa del Santissimo Crocifisso (1626-2026) con un - facebook.com facebook