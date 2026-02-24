Monreale celebra 400 anni di devozione al SS Crocifisso | indetto un concorso per la realizzazione del logo

Monreale – Nell’ambito delle iniziative per il quarto centenario delle celebrazioni in onore del Santissimo Crocifisso di Monreale, la parrocchia Santa Maria Nuova – Santuario del SS. Crocifisso alla Collegiata, allo scopo di accompagnare tutti gli eventi e gli appuntamenti che si terranno durante l’anno giubilare, per meglio sottolinearne l’importanza e la solennità, ha indetto un bando di concorso per la realizzazione del logo ufficiale del grande evento. La ricorrenza del prossimo 3 maggio segnerà il 400° anniversario della festa del SS. Crocifisso. Sono trascorsi 400 anni dall’anno giubilare ordinario indetto da papa Urbano VIII, quando la peste varcò le mura della Città Stato di Monreale e la città, sotto la guida dell’arcivescovo Venero, si affidò all’intercessione del Crocifisso per essere liberata dal flagello. 🔗 Leggi su Monrealelive.it Festa del SS Crocifisso, Monreale celebra 4 secoli di storia con un logo specialeMonreale ha appena festeggiato i 400 anni della Festa del Santissimo Crocifisso.