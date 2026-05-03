Agguato a Monreale | il capitano Basile ucciso con la famiglia

Nella mattinata di oggi, a Monreale, si è verificato un attacco armato che ha portato alla scomparsa del capitano e ha coinvolto anche la sua famiglia. La sparatoria si è verificata in un contesto di tensione e violenza, con dettagli ancora da chiarire. Durante l'evento, un oggetto ha contribuito a mettere in salvo la moglie, mentre si cercano elementi sulle scoperte finanziarie che il capitano avrebbe fatto poco prima dell'agguato.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un oggetto a salvare la vita della moglie?. Quali segreti finanziari aveva scoperto il capitano prima dell'agguato?. Chi sono i mandanti che hanno ordinato l'esecuzione a Monreale?. Perché la mafia ha scelto proprio quel momento per colpirlo?.? In Breve Basile collaborava con Paolo Borsellino su flussi finanziari e traffico internazionale di droga.. Armando Bonanno, Giuseppe Madonia e Vincenzo Puccio furono arrestati subito dopo l'agguato.. Salvatore Riina fu identificato come uno dei mandanti dell'esecuzione a Monreale.. L'ufficiale ricevette la Medaglia d'oro al valor civile per il suo sacrificio.. Il 4 maggio 1980 a Monreale, il capitano dei Carabinieri Emanuele Basile perde la vita dopo un agguato perpetrato dalla mafia mentre camminava con la famiglia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agguato a Monreale: il capitano Basile ucciso con la famiglia Notizie correlate A Monreale gli studenti del Liceo Basile discutono di violenza di genere: un convegno che fa riflettereMonreale – Si è tenuto presso il Salone della Caritas Diocesana di Monreale il convegno “Diritti per la parità di genere – dalla denuncia alla... Agguato a Napoli: il ventenne Fabio Ascione ucciso a PonticelliNapoli, 7 aprile 2026 – Agguato all’alba di oggi a Ponticelli, nella periferia est di Napoli.