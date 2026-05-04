Nel match di rugby, il Monferrato Rugby ha conquistato una vittoria netta contro il Sondrio con il punteggio di 50-24, avanzando verso la promozione in Serie A. Durante il primo tempo, sono stati protagonisti alcuni giovani talenti che hanno contribuito in modo determinante al risultato. La squadra ha affrontato con successo le difficoltà nate nel 2019, mantenendo un percorso di crescita e rafforzamento.

? Cosa scoprirai Chi sono i giovani talenti che hanno dominato il primo tempo?. Come ha fatto il club a superare la crisi del 2019?. Quali sono le date delle sfide decisive contro il Catania?. Perché il tecnico punta tutto sulla continuità di Regan Sue?.? In Breve Mete di Pozzato, Tibaldi, Pastore, Solari e Aramburu portano il primo tempo sul 35-0.. Apperley contribuisce al punteggio finale di 50-24 con calci di precisione.. Playoff contro il Catania il 24 maggio in Sicilia e il 31 maggio ad Asti.. Progetto sportivo nato nel 2019 a Villa Paolina dopo la ricostruzione del gruppo.. Il Monferrato Rugby ha travolto il Sondrio con un punteggio di 50-24 domenica, assicurandosi così l’accesso agli spareggi per la promozione in Serie A.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monferrato Rugby travolge il Sondrio 50-24 e punta alla Serie A

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