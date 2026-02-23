Rugby serie B | il Sondrio RfCom sconfigge Capoterra nel big-match

Il Sondrio RfCom ha vinto contro Capoterra grazie alle condizioni favorevoli sul campo, che hanno permesso di disputare la partita dopo una nevicata intensa. La neve aveva bloccato il programma, ma il rialzo delle temperature ha reso possibile il confronto. I giocatori si sono preparati con cura, sapendo che la partita avrebbe deciso la classifica. La sfida si è giocata sul campo di casa, attirando molti tifosi presenti.

La nevicata copiosa di giovedì aveva fatto temere il rinvio. Poi il rialzo delle temperature ha liberato il campo e il Cerri-Mari si è fatto trovare pronto. Vento forte, gara anticipata di dieci minuti per consentire il rientro aereo degli ospiti, classifica cortissima e peso specifico altissimo. La dodicesima giornata del campionato di serie B mette di fronte Sondrio Rf Com e Capoterra in uno scontro diretto che sa di alta quota. Ne esce una partita difficile, ruvida, di quelle in cui ogni pallone pesa e nessuno fa un passo indietro. Finisce 35-31 per il Sondrio, dopo ottanta minuti intensi e gli ultimi cinque da apnea. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Rugby: il Sondrio RfCom espugna Cernusco con una rimonta da brividiIl Sondrio RfCom ha vinto a Cernusco dopo una rimonta emozionante, causando sorpresa tra gli spettatori. Rugby, Serie A Elite: Valorugby batte il Petrarca nel big match e vola in vettaNell’ottava giornata della Serie A Elite di rugby, il Valorugby Emilia ha conquistato una vittoria importante contro il Petrarca Padova, consolidando la propria posizione in classifica. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Serie B: Risultati e classifiche della XI giornata; Rugby, serie B: il Rovato travolge 52-12 il Fiumicello nel derby; Rugby Serie B, l'Olbia vince l'anticipo; Rugby: in Serie B il Cus Catania ospita il Messina e sogna l'aggancio in vetta. Rugby, serie B: il Rovato travolge 52-12 il Fiumicello nel derbyColpo pesante anche per il Brixia, che espugna il campo del Colorno al termine di una sfida delicatissima, Resta invece il rammarico in casa Bassa Bresciana ... giornaledibrescia.it Rugby, serie B: Rovato nuova capolista dopo il derby vintoSuccesso pesante sulla Bassa Bresciana. Vince anche il Brixia, che s’aggiudica l’altra sfida tutta bresciana con il Fiumicello ... giornaledibrescia.it 1 · 52 | Colorina, manze e manzette in mostra | Tele Sondrio News - facebook.com facebook