Mondadori punta agli USA | nasce Usa Inc per il gusto italiano

Una nuova società con sede a Williamsburg è stata creata da Mondadori per espandere la presenza nel mercato statunitense. La società si chiamerà Usa Inc. e si concentrerà sulla promozione delle produzioni di cucina italiana. Tra le figure coinvolte, ci saranno chef italiani e americani che collaboreranno alla creazione di contenuti originali. La decisione fa parte di un piano strategico dell’azienda per rafforzare la sua presenza negli Stati Uniti.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la nuova sede di Williamsburg il mercato americano?. Chi guiderà la produzione creativa tra chef italiani e americani?. Perché Mondadori ha scelto proprio New York per questa espansione?. Cosa permetterà di fare la nuova struttura Usa Inc. alle aziende?.? In Breve Percorso iniziato nel 2022 con il lancio del portale in lingua inglese.. Sede operativa CasaGiallo situata nel quartiere di Williamsburg a New York.. Andrea Santagata coordina l'espansione tramite Mondadori Digital.. Produzione video professionale e showcooking per promuovere brand partner italiani..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mondadori punta agli USA: nasce Usa Inc. per il gusto italiano Notizie correlate Venosa punta al mondo: nasce Gusto Nobile con il Merano WineFestivalLa Basilicata punta a consolidare la propria presenza nel enogastronomico internazionale attraverso un ponte gettato tra la tradizione millenaria di... Munizioni Usa alla Russia passando dal Kirghizistan: arrestato un italiano negli UsaL’accusa è pesante: trasporto illecito di munizioni attraverso il Kirghizistan con destinazione finale la Russia. Una raccolta di contenuti Con GialloZafferano USA, il brand Mondadori Digital punta sul mercato degli Stati UnitiMondadori Digital annuncia la nascita di GialloZafferano USA Inc., società con sede negli Stati Uniti dedicata alla produzione di contenuti e iniziative enogastronomiche per il mercato americano, nata ... foodaffairs.it Nasce GialloZafferano Usa IncMondadori Digital annuncia la nascita di GialloZafferano USA Inc., società con sede negli Stati Uniti, dedicata alla produzione di contenuti e iniziative enogastronomiche per il mercato americano, nat ... agroalimentarenews.com