Munizioni Usa alla Russia passando dal Kirghizistan | arrestato un italiano negli Usa

Un cittadino italiano è stato arrestato negli Stati Uniti con l’accusa di aver trasportato munizioni illegalmente attraverso il Kirghizistan, con destinazione finale la Russia. L’indagine si è concentrata sul passaggio di armi tra paesi, sottolineando come le munizioni siano state movimentate senza autorizzazioni ufficiali. Al momento, l’indagato si trova in custodia e le autorità continuano le verifiche sui dettagli del trasporto e sui soggetti coinvolti.

L’accusa è pesante: trasporto illecito di munizioni attraverso il Kirghizistan con destinazione finale la Russia. Si trova in un carcere federale con queste accuse il commerciante Manfred Gruber, altoatesino di 61 anni, che si è dichiarato colpevole. Cosa è successo. Come spiega il Dipartimento di giustizia Usa sul proprio sito, il cittadino italiano ha commerciato illegalmente le munizioni per un totale di circa 540mila dollari, più o meno 462mila euro. Nella vicenda è implicato anche un presunto socio in affari kirghiso che è stato già arrestato a gennaio con una condanna ai 39 anni. Le accuse. Manfred Gruber “ ha messo a rischio numerose... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Munizioni Usa alla Russia passando dal Kirghizistan: arrestato un italiano negli Usa Leggi anche: Commerciante d’armi italiano arrestato negli Usa: “Vendeva illegalmente munizioni alla Russia” Italiano arrestato negli Usa, esportava illegalmente munizioni in Russia: “Sapeva di infrangere la legge”Il commerciante d'armi italiano Manfred Gruber è detenuto in un carcere federale negli Usa. Temi più discussi: Guerra Iran-Stati Uniti. Politi (Nato Foundation): A fermarla è stata l’economia. Usa non al riparo da conseguenze; Manager altoatesino arrestato dalla FBI per traffico di munizioni; Gli Usa colpiscono un deposito di munizioni in Iran, Trump posta il video; Export illegale di munizioni, arrestato negli Stati Uniti manager della Bassa. «Centomila proiettili? Frazioniamo le spedizioni, così passano inosservate» poi l'emoji con l'occhiolino. Le intercettazioni che incastrano ManfredALTO ADIGE - Possiamo anche frazionare la spedizione. Risposta: Direi che sarebbe meglio così, in modo che passi ... msn.com Manfred Gruber, commerciante italiano in carcere negli Usa: «Export illegale di munizioni americane verso la Russia per 540mila dollari»BOLZANO - Avrebbe esportato illegalmente munizioni americane per 540mila dollari verso la Russia attraverso il Kirgisistan. L'altoatesino ... msn.com 4. la richiesta agli USA di DESECRETARE accordo quadro del 1954 sull'uso #basiMilitariUSA, il #BIA- senza desecretare gli annessi che rivelano depositi munizioni, livelli soldati USA in Italia- fu fatta nel 2008 dal governo #Berlusconi in cui @GuidoCrosetto e x.com Iran, Usa colpiscono un deposito munizioni: l’esplosione - facebook.com facebook