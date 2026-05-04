Momento formativo per inserimento lavorativo | Orientation Lab a San Pietro Vernotico

A San Pietro Vernotico si tiene un evento formativo rivolto a chi cerca un’occupazione o desidera rinnovare il proprio percorso lavorativo. Si tratta di un laboratorio chiamato “Orientation Lab”, pensato per aiutare i partecipanti a capire come muoversi nel mercato locale, individuare le strategie più adatte e valorizzare le proprie competenze. L’iniziativa si rivolge a chi vuole affrontare con maggiore consapevolezza le sfide del mondo del lavoro.

SAN PIETRO VERNOTICO - Come muovere i primi passi — o riposizionarsi — nel mercato del lavoro locale? Quali strategie adottare per una ricerca efficace e consapevole? E in che modo valorizzare competenze e aspirazioni personali in un contesto occupazionale in continua evoluzione? A queste e ad.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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