Tragedia a San Pietro Vernotico | Frecciarossa investe un uomo

Nella giornata di domenica 26 aprile, a San Pietro Vernotico, un uomo di 37 anni è stato investito da un treno Frecciarossa. La tragedia si è verificata lungo la linea ferroviaria della zona, coinvolgendo il convoglio ad alta velocità. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La dinamica dell'incidente è sotto indagine da parte delle autorità competenti.

? Cosa sapere Uomo di 37 anni investito da un Frecciarossa a San Pietro Vernotico domenica 26 aprile.. Blocco della linea Lecce-Milano e sospensione dei collegamenti tra Brindisi e Squinzano.. Un uomo di 37 anni ha perso la vita intorno alle 6:10 di questa domenica 26 aprile nella stazione di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, dopo essere stato investito da un Frecciarossa proveniente da Lecce. Il tragico episodio si è consumato nei primi momenti dell’alba, quando il convoglio ferroviario, partito dalla città leccese alle ore 5:55, è giunto nei binari della stazione brindisina colpendo il trentatreenne. Sul luogo del sinistro sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, i quali hanno dovuto constatare il decesso del giovane.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a San Pietro Vernotico: Frecciarossa investe un uomo Notizie correlate Voragini sulla SP75: traffico in tilt tra San Pietro Vernotico e Cellino San MarcoSAN PIETRO VERNOTICO - Disagi e proteste per gli automobilisti che percorrono la Sp75, la strada provinciale che collega San Pietro Vernotico a... San Pietro Vernotico: nasce il nuovo comitato per la festaIl 22 gennaio 2026 è stato firmato l’atto costitutivo che ha dato vita al nuovo Comitato per la festa patronale di San Pietro Vernotico. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tragedia sui binari a San Pietro Vernotico: uomo travolto e ucciso da un treno; Tragico incidente sui binari: il treno lo investe, muore un 37enne. Bloccato il Lecce-Milano; Travolto da un treno all’alba, muore un uomo: traffico ferroviario in tilt; Frecciarossa investe e uccide una persona, bloccato il Lecce-Milano. San Pietro Vernotico, tragedia sui binari: Frecciarossa investe e uccide una persona. Ripresa alle 11 la circolazione sulla linea Lecce- MilanoSi dovrà stabilire se si sia trattato di un gesto volontario della vittima oppure un incidente. Sul posto, oltre al 118, la Polizia ferroviaria e i carabinieri del comando di San Pietro Vernotico ... lagazzettadelmezzogiorno.it Tragedia a San Pietro Vernotico, muore investito da un treno: non si esclude gesto volontarioE' successo all'alba, la vittima non è stata ancora identificata. Circolazione ferroviaria interrotta. Sul posto carabinieri, Polfer, Scientifica e personale del 118 ... trmtv.it Antenna Sud. . Un uomo di 37 anni è morto travolto da un #treno, all’alba, nei pressi della stazione di #SanPietroVernotico: linea sospesa e traffico ferroviario nel caos. Indagano Polfer e #carabinieri, ma prende corpo l’ipotesi di un gesto volontario - facebook.com facebook San Pietro Vernotico, tragedia sui binari: Frecciarossa investe e uccide una persona. Bloccata linea Lecce- Milano x.com