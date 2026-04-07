Il Met Gala 2026 finanziato da Jeff Bezos boicottato dagli attivisti | Sostiene Trump e aiuta l'ICE

Il Met Gala 2026, finanziato da Jeff Bezos, è stato oggetto di boicottaggi da parte di attivisti. Un collettivo chiamato Everyone Hates Elon ha annunciato che organizzerà una protesta durante l'evento, già nota come uno degli appuntamenti più eleganti del calendario, per criticare il sostegno del miliardario a Donald Trump e il suo contributo alle attività dell'ICE. La manifestazione si svolgerà nello stesso momento dell'evento di moda, già precedentemente contestato dal gruppo.

Durante l'evento più glamour dell'anno è in programma una protesta a opera del collettivo Everyone Hates Elon lo stesso che aveva manifestato al suo matrimonio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Svelato il dress code del Met Gala 2026: il tema “Fashion is Art” preannuncia scintille"La moda è arte": è questo il tema del Met Gala 2026 in programma lunedì 4 maggio 2026 presso il Metropolitan Museum of Art di New York. Trump apre all’ipotesi di un ritiro dell’ICE da Minneapolis: “Non è destinata a durare per sempre”Dopo l'uccisione di Alex Pretti a Minneapolis, Trump evita di esprimere un giudizio sull'operato dell'agente federale coinvolto e afferma:... Temi più discussi: Céline Dion, lo stile e i look più belli della cantante che torna sulle scene; Lady Gaga 40 anni: il segreto dietro ogni suo look (non è mai casuale); Sarah Toscano, Atlantide: il nuovo singolo dal film Non abbiam bisogno di parole - Radio Globo; Sarah Toscano debutta come attrice e ritorna con Atlantide, il nuovo singolo. Il tema del Met Gala 2026 esplora la centralità del corpo e l’eterno intreccio moda-arteInizia ufficialmente il conto alla rovescia che porterà dritti al Met Gala 2026. È infatti stato reso noto il tema della prossima edizione dell'evento, che si tiene ogni anno il primo lunedì di maggio ... fanpage.it Svelato il dress code del Met Gala 2026: il tema Fashion is Art preannuncia scintilleLa moda è arte: è questo il tema del Met Gala 2026 in programma lunedì 4 maggio 2026 presso il Metropolitan Museum of Art di New York. Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo ... fanpage.it Anche la data di Torino del MET GALA TOUR è ora Sold Out!!!! x.com