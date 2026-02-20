Non è un caso se Marco Bellocchio ha scelto Valeria Marini per interpretare Moira Orfei in Portobello

Marco Bellocchio ha deciso di affidare a Valeria Marini il ruolo di Moira Orfei in Portobello, probabilmente per la sua presenza scenica forte. Di recente, sui social, è stata condivisa un'immagine in cui Marini si trova sopra un elefante, indossando un costume ispirato a Pamela Anderson in The Last Showgirl. La scena richiama l’atmosfera delle esibizioni circensi di Orfei e mette in evidenza l'uso di immagini suggestive per promuovere il film. La scelta della Marini ha suscitato commenti tra gli appassionati di cinema.

C’è un’immagine che sta circolando in rete, con Valeria Marini sulle spalle di un elefante, vestita come Pamela Anderson in The Last Showgirl. È uno di quei fotogrammi che sembrano nati per diventare meme e invece chiedono di essere guardati meglio. Perché non è solo estetica kitsch, non è solo nostalgia da varietà anni Ottanta: è una scena tratta dal terzo episodio di Portobello, la serie di Marco Bellocchio con protagonista Fabrizio Gifuni, presentata in anteprima all'82a Mostra del Cinema di Venezia e in uscita questo venerdì 20 febbraio, su HBO Max Italia. Perché quell’elefante, con sopra Valeria Marini, non sta entrando in pista: sta passando davanti a un carcere.🔗 Leggi su Gqitalia.it

