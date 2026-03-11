Un uomo di 43 anni di origine cinese è stato aggredito mentre stava aprendo il suo bar a Milano. Durante l’attacco, è stato colpito con un pugno che gli ha rotto sei denti. La vittima ha riferito di essere stata colpita senza un motivo apparente. L’aggressione è avvenuta in modo improvviso e senza preavviso. La polizia sta cercando di raccogliere ulteriori dettagli sull’accaduto.

Milano, 11 marzo 2026 – Il cazzotto in faccia gli ha fatto saltare sei denti. Un cazzotto sferrato all’improvviso. Senza un perché. Alle conseguenze fisiche direttamente collegate all’aggressione si è sommato così lo stupore della vittima per un raid privo di qualsiasi spiegazione, almeno secondo le prime informazioni. Il ferito dice di essere stato preso di mira senza motivo da due passanti mai visti prima, che dopo pochi secondi si sono allontanati verso i Bastioni di Porta Nuova. L’assalto fulmineo è stato ripreso da una telecamera di videosorveglianza: le immagini potrebbero essere decisive per risalire ai fuggitivi. Rider aggredito a Milano senza motivo: è caccia al branco del Corvetto La cronaca dell’episodio ci riporta alle 5. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il pugno e i sei denti rotti, 43enne cinese malmenato mentre apre il bar: “Colpito senza un perché”

