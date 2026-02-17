Nuova fase dei lavori a Ponte al Pino | modifiche alla viabilità e bus deviati

A Ponte al Pino, i lavori di sostituzione del ponte di Rfi avanzano e causano cambiamenti alla viabilità. Da domani sera, mercoledì 18 febbraio, le strade subiranno modifiche e i bus saranno deviati. Questa nuova fase si concentra sulla chiusura temporanea di alcune corsie per permettere i lavori. La prima fase, che coinvolgeva il preparativo all’intervento principale, si conclude questa sera.

Da domani sera, mercoledì 18 febbraio, nuovo avanzamento dei lavori su Ponte al Pino. In serata terminano i lavori della prima fase dell'intervento propedeutico alla sostituzione del ponte a cura di Rfi. Si tratta del rinforzo delle "spalle" di appoggio del cavalcaferrovia tramite la realizzazione di micropali. Dalle 21 quindi scatterà la cantierizzazione successiva. Nella seconda fase le lavorazioni interesseranno la corsia centrale riservata al Tpl con conseguente riapertura alla circolazione della direttrice da via il Pratellino verso via Masaccio. Previsto anche un senso unico in via degli Artisti tra via Luca Giordano e via Masaccio verso quest'ultima.