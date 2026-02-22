Ciclabile tra Parona e Ponte Garibaldi lavori al via | modifiche alla viabilità

Lavori in corso sulla pista ciclabile tra Parona e Ponte Garibaldi, causati dalla necessità di migliorare la sicurezza dei ciclisti. Le imprese iniziano le operazioni questa settimana, portando a chiusure temporanee di alcune corsie stradali. La modifica alla viabilità interessa anche le fermate dei mezzi pubblici nelle zone interessate. I cittadini devono pianificare percorsi alternativi per evitare disagi durante le operazioni di costruzione. La fine dei lavori è prevista entro la fine del mese prossimo.

Per 60 giorni, a partire da domani, è istituito nell’area di Parona il senso unico di marcia in via Preare, tra l’intersezione con lungadige Attiraglio e via Caovilla Al via i lavori per la realizzazione del tratto di pista ciclabile tra Parona e Ponte Garibaldi a Verona. Da lunedì 23 febbraio, per 60 giorni, è istituito nell’area di Parona il senso unico di marcia in via Preare, tra l’intersezione con lungadige Attiraglio e via Caovilla. Il cambio di viabilità lascia la circolazione aperta per i veicoli che da Borgo Trento e Saval, in arrivo a Parona, si spostano in direzione di lungadige Attiraglio, ma non il contrario. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Nuova fase dei lavori a Ponte al Pino: modifiche alla viabilità e bus deviatiA Ponte al Pino, i lavori di sostituzione del ponte di Rfi avanzano e causano cambiamenti alla viabilità.

Partono i lavori al ponte sul torrente Marano, modifiche alla viabilità nel centro abitato di OspedalettoA partire da lunedì 2 febbraio, iniziano i lavori di modifica alla viabilità nel centro di Ospedaletto, in corrispondenza del ponte sul torrente Marano lungo la strada provinciale n41 “Rimini-Montescudo”, al km 7+130.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ciclabile Parona-Ponte Garibaldi, per due mesi cambia la viabilità; Ciclabile Parona - Ponte Garibaldi, per due mesi cambia la viabilità; Al via i lavori per la ciclabile Parona–Ponte Garibaldi: cambia la viabilità in via Preare.

Tramonta il progetto per la pista ciclabile in corso Calatafimi, tra le alternative le bretelle di viale RegioneIl presidente della quarta circoscrizione Di Vincenti: Salterebbe la metà dei posti auto. Residenti e commercianti contrari, hanno raccolto 4 mila firme. La Consulta della bicicletta: Non ci sono v ... palermotoday.it

Al via i lavori per la ciclabile Parona–Ponte Garibaldi: cambia la viabilità in via Preare - facebook.com facebook