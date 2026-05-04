Modena scontro tra moto e camion | morto centauro 24enne

Un giovane di 24 anni è deceduto in un incidente stradale avvenuto a Modena, quando la sua moto si è scontrata con un camion. Secondo quanto riferito, il ragazzo si stava dirigendo verso il luogo di lavoro in un’azienda situata nella Bassa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La dinamica e le cause dell’incidente sono al momento al vaglio delle autorità.

Incidente mortale a Cavezzo, nel Modenese: a quanto apprende l'Ansa, e come riportato dai media locali, intorno alle 8.30 di lunedì mattina un motociclista di 24 anni ha perso la vita nello scontro con un camion. Il ragazzo, a quanto apprende l'Ansa, si stava recando al lavoro in un'azienda della Bassa modenese. Ancora incerte le cause del sinistro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Locale per eseguire i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti., .🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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