Questa mattina sulla via Ardeatina a Roma si è verificato uno scontro tra un camion e una moto. Un uomo di 43 anni, in sella a una Yamaha, ha perso la vita all’incrocio con via delle Cornacchiole. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di rilievo.

Incidente mortale avvenuto questa mattina sulla via Ardeatina, a Roma. Un uomo di 43 anni, alla guida di una moto Yamaha, ha tragicamente perso la vita all’altezza dell’incrocio con via delle Cornacchiole. Lo scontro, fatale, è avvenuto con un camion Opel, il quale era condotto da un uomo italiano di 63 anni, il quale è stato successivamente accompagnato presso l’ospedale Sant’Eugenio per gli accertamenti di rito. Intervento delle Forze dell’Ordine. Immediatamente dopo l’incidente, sul posto sono intervenute le pattuglie del gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma. Gli agenti hanno avviato un’indagine approfondita per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: scontro tra camion e moto sull’Ardeatina, morto centauro 43enne

Articoli correlati

Scontro camion-moto, morto il centauroUn uomo di 54 anni, Maurizio Perrone, originario di Torino, è morto in seguito a un incidente stradale, avvenuto all'incrocio tra via Felice del...

Leggi anche: Incidente a Roma, scontro tra una moto e due auto: morto centauro di 52 anni

Una raccolta di contenuti su Roma scontro tra camion e moto...

Temi più discussi: Incidente in A1 nel territorio di Sasso Marconi vicino Bologna, un morto nello scontro fra due camion; Scontro sul decoro, tornano i camion bar nel centro storico di Roma; Incidente a Roma, scontro tra una moto e due auto: morto centauro di 52 anni; Incidente sulla A1 tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli: tre morti, chilometri di coda.

Roma, morto 43enne dopo uno scontro tra autocarro e moto in via ArdeatinaIncidente tra un autocarro Opel e una moto Yamaha questa mattina in via Ardeatina a Roma, all’altezza dell'incrocio con via delle Cornacchiole. Il motociclista, italiano di 43 ... ilmessaggero.it

Incidente via Ardeatina: si scontrano camion e moto, morto 43enneIncidente mortale a Roma questa mattina. Un uomo di 43 anni è deceduto dopo che la moto che stava guidando si è scontrata con un camion. La tragedia stradale sulla via Ardeatina. Per il centauro non c ... romatoday.it

Oggi un bellissimo evento della Consulta Provinciale degli Studenti di Roma e Città metropolitana. Ci siamo confrontati con relatori a favore del sì e del no, davanti a un teatro pieno di studenti di quinto liceo. Ringrazio per l'organizzazione il Presidente della C - facebook.com facebook

Lascio Roma oggi dopo sei anni con @UNHCRItalia Grata per l’opportunità di servire nel mio Paese e per uno straordinario team che ha reso questo percorso così significativo. Il lavoro continuerà in ottime mani. Orgogliosa di ciò che abbiamo costruito insiem x.com