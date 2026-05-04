Negli ultimi dodici mesi, i canoni di affitto destinati agli studenti a Modena sono aumentati del 31 per cento. Questo incremento ha portato a una crescita delle spese complessive per gli studenti e le loro famiglie. Nel frattempo, si registrano anche un aumento delle spese extra non sempre evidenti e un calo della presenza di studenti nei quartieri universitari, a causa della diffusione degli affitti brevi.

? Cosa scoprirai Come si salvano i budget con le spese extra nascoste?. Perché gli affitti brevi stanno svuotando i quartieri universitari?. Chi potrebbe offrire stanze a prezzi bassi tramite il co-housing?. Dove si stanno spostando gli studenti per sfuggire ai rincari?.? In Breve Stanze singole passate da 385 a 506 euro con rincari oltre il 15%. Spese fisse per utenze raggiungono 200 euro oltre il canone base. Coordinatori Giannini e Annese valutano co-housing tra studenti e anziani. Studenti si spostano verso Reggio Emilia per evitare i costi urbani. A Modena i canoni d’affitto per gli studenti sono schizzati del 31% nell’ultimo anno accademico, spingendo Helena Giannini e Gianpaolo Annese a monitorare l’emergenza abitativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena, affitti studenti: i canoni schizzano del 31% in un anno

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Temi più discussi: Affitti per studenti a Modena, dopo la pandemia i prezzi delle stanze sono saliti del 15%; Studenti, stanze a costi insostenibili: In città dilagano gli affitti brevi. Abitare con gli anziani? Si può fare; Affitti, crescono prezzi nei centri universitari. Da Roma a Milano e Torino, quanto costano stanze; Modena, professoressa mette 3 ai suoi studenti: Hanno fatto un'assenza strategica per saltare la verifica. La scuola la sanziona e il tribunale è d'accordo.

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