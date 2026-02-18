Milano Galleria in ripresa | affitti schizzano del 58% e fondi per il welfare cittadino aumentano

Milano, la Galleria vale oro: affitti in crescita del 58% e un impatto sul welfare cittadino. La Galleria Vittorio Emanuele II a Milano continua a generare un flusso di entrate senza precedenti per il Comune, superando gli 80 milioni di euro e proiettandosi verso gli 85 milioni nel 2026. Un incremento del 58% rispetto al 2021, frutto di una strategia di valorizzazione del patrimonio immobiliare che punta su bandi pubblici e l’attrazione di brand di lusso, con un impatto diretto sul finanziamento dei servizi di welfare. Una strategia di valorizzazione che premia le casse comunali. L’amministrazione comunale ha impostato una politica di valorizzazione del patrimonio immobiliare basata sull’apertura di bandi pubblici aperti a mercati internazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Galleria vale oro, affitti per 85 milioni di euro: in crescita del 58% in soli quattro anniLa Galleria Vittorio Emanuele II ha registrato affitti per 85 milioni di euro, un aumento del 58% in soli quattro anni.

Affitti in Galleria, incassi da record. Nel 2026 previsti 85 milioni di euro: “Fondi per i servizi ai più fragili”La Galleria Vittorio Emanuele ha registrato incassi record dagli affitti, con una previsione di 85 milioni di euro nel 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Milano, George e Amal Clooney e il rito del toro in Galleria; George Clooney e Amal in Galleria a Milano per il 'rito milanese': il video; George Clooney e la moglie Amal a Milano in Galleria eseguono il rito del toro. VIDEO; Uno strano cielo illumina la Galleria Poggiali a Milano.

Milano, George e Amal Clooney e il rito del toro in Galleria. La sorpresa dei passanti: «Girate dalla parte sbagliata»La coppia era ospite a un evento di Omega. Il trucco per dribblare i paparazzi e poi il rituale portafortuna caro ai milanesi ... milano.corriere.it

Milano Cortina, la cerimonia d'apertura ripresa dalla stampa estera: i due bracieri, l'identità italiana e l'organizzazione. Cosa hanno dettoLa cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali Milano Cortina ha conquistato l’attenzione dei media di tutto il mondo, che hanno dedicato ampio spazio all’evento, ... ilmessaggero.it

Uno strano cielo illumina la Galleria Poggiali a Milano Galleria Poggiali su @askanews_ita x.com

La presentazione oggi alla Galleria fotografica Still di Milano. Si svolgerà a Belforte, Caldarola, Camporotondo, Cessapalombo, Serrapetrona e Tolentino. Ad aprile la mostra ad Ascoli Piceno, poi le summer weeks e il concorso Impressum facebook