Mistero a Budapest | scompare il batterista padovano in tour

Un musicista italiano, in tour a Budapest, è scomparso improvvisamente. Secondo quanto riferito, alle 20:30 aveva lasciato l’albergo senza più essere rintracciabile. Le autorità dell’Interpol stanno indagando sulle circostanze della scomparsa, seguendo diverse piste. La famiglia e il management sono stati informati dell’accaduto e collaborano con le forze dell’ordine locali per chiarire quanto accaduto.

? Cosa scoprirai Cosa è successo esattamente alle 20:30 prima della sparizione?. Quali piste sta seguendo l'Interpol per ritrovare il musicista?. Perché gli investigatori ipotizzano un allontanamento volontario del ragazzo?. Come cambierà il tour della band dopo questo evento?.? In Breve Denuncia presentata dal padre presso i carabinieri di via Rismondo il 2 maggio.. Interpol coinvolta per indagini internazionali dopo la sparizione avvenuta alle 20:30.. Band Oggetto Sconosciuto aveva in programma 24 concerti per l'anno 2026.. Date di Gorizia per l'8 maggio e Slovenia per il 9 maggio sospese.. Davide Lucchelli, il ventiquattrenne batterista della band Oggetto Sconosciuto, è scomparso a Budapest nella serata del primo maggio mentre si trovava in Ungheria per un tour musicale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mistero a Budapest: scompare il batterista padovano in tour Notizie correlate In tour in Ungheria, scomparso il batterista della band "Oggetto Sconosciuto"Sono ore di angoscia per una famiglia di Padova che non ha più notizie del figlio 24enne dalla sera del primo maggio. Addio a Paolo Bronzato: scompare un pilastro dell’artigianato padovanoIl tessuto imprenditoriale di Padova si scopre più fragile dopo la scomparsa di Paolo Bronzato, figura storica dell’artigianato locale, deceduto...