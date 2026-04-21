Addio a Paolo Bronzato | scompare un pilastro dell’artigianato padovano

È deceduto all’età di 95 anni uno dei protagonisti storici dell’artigianato a Padova. La sua presenza si è fatta notare nel tessuto imprenditoriale locale, lasciando un segno duraturo nel settore. La notizia della sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità di artigiani e imprenditori della zona. La sua figura è stata riconosciuta come un punto di riferimento nel panorama locale.

Il tessuto imprenditoriale di Padova si scopre più fragile dopo la scomparsa di Paolo Bronzato, figura storica dell’artigianato locale, deceduto all’età di 95 anni. L’imprenditore, che per oltre mezzo secolo ha gestito un salone in via Zabarella, è stato un pilastro fondamentale della rappresentanza di categoria, ricoprendo il ruolo di presidente dell’allora Unione Provinciale Artigiani di Padova tra il 1989 e il 1992. L’evoluzione della categoria tra professionalità e impegno associativo. La traiettoria professionale di Bronzato non si è limitata alla gestione del proprio esercizio in via Zabarella, dove la qualità del servizio lo ha reso un punto di riferimento per decenni, ma si è intrecciata profondamente con la crescita di Confartigianato Imprese Padova.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Paolo Bronzato: scompare un pilastro dell’artigianato padovano Notizie correlate Addio a Paolo Faconti: scompare il pilastro dell’economia spezzinaLa comunità economica e politica della provincia di La Spezia piange la scomparsa di Paolo Faconti, figura che ha segnato profondamente l’evoluzione... Addio a Scaioli: scompare il pilastro della prevenzione cardiacaIl mondo della prevenzione medica in Emilia-Romagna piange una figura centrale dopo la scomparsa di Scaioli, presidente onorario dell’associazione...