In tour in Ungheria scomparso il batterista della band Oggetto Sconosciuto

Un giovane di 24 anni, batterista di una band, è scomparso durante un tour in Ungheria. La famiglia di Padova, che non ha più notizie da quando è stato visto l'ultima volta la sera del primo maggio, si trova in attesa di aggiornamenti. La sua scomparsa ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, ma al momento non ci sono dettagli sulle circostanze della sua sparizione.

Sono ore di angoscia per una famiglia di Padova che non ha più notizie del figlio 24enne dalla sera del primo maggio. Davide Lucchelli, 24 anni batterista della band trevigiana "Oggetto sconosciuto", con gli altri tre compagni per la festa dei Lavoratori si trovava a Budapest dove in serata.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate È morto Walter Martino, batterista e fondatore dei Goblin: il post della band legata alla colonna sonora di ‘Profondo Rosso’ABBONATI A DAYITALIANEWS Una perdita nel mondo della musica italiana Walter Martino, batterista e cofondatore dei Goblin, è scomparso all’età di 71... Lutto: scomparso. Matteo Agostinelli della band Yuppie FluÈ morto a 48 anni nella sua casa di Bologna Matteo Agostinelli, frontman degli Yuppie Flu e cofondatore della Homesleep Music, etichetta discografica...