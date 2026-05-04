Il tecnico della squadra ha commentato la sconfitta, affermando che la partita riflette l’andamento dell’intera stagione. Ha aggiunto che è un peccato concludere in questo modo, sottolineando la delusione per il risultato finale. La squadra ha subito un’altra battuta d’arresto, confermando un periodo difficile dal punto di vista dei risultati. La partita si è conclusa con un esito negativo per i padroni di casa.

Un’altra sconfitta per il Castelfidardo, l’ennesima di una stagione "nera". "Una partita che rispecchia la stagione – esordisce mister Stefano Cuccù dopo il match –. Abbiamo iniziato benino, provando a giocare, mettendo in difficoltà l’avversario. Poi al loro primo cross abbiamo commesso un’ingenuità e l’arbitro ha fischiato il rigore, diciamo generoso per loro. Da lì si è messa in salita la partita, come tutta la stagione, d’altronde". Il cuore e la grinta non sono mancati neanche ieri a Gallo e compagni che però non sono riusciti a chiudere con un risultato positivo. E’ mancata anche un pizzico di fortuna ai biancoverdi che recriminano pure per i rigori concessi ai laziali e per un penalty che invece non è stato fischiato a proprio favore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mister Cuccù si sfoga: "Rispecchia l’annata. Peccato chiudere così"

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