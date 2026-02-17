Mister Cuccù non demorde | Manca la fase offensiva

Il tecnico Cuccù punta il dito sulla mancanza di incisività in attacco dopo la sconfitta contro l’Atletico Ascoli, che ha lasciato il Castelfidardo senza punti per la terza volta consecutiva. La squadra si è presentata al Del Duca senza riuscire a trovare la rete, mentre l’avversario ha segnato tre volte, complicando ulteriormente la partita. La situazione si è aggravata con l’espulsione di Paramatti, che ha lasciato i fidardensi in dieci uomini nel secondo tempo.

Sempre più buia la situazione in casa Castelfidardo che perde per la terza domenica di fila. Anche al Del Duca la formazione fidardense rimane all'asciutto di punti subendo tre gol dall' Atletico Ascoli e terminando la partita anche in dieci per l' espulsione di capitan Paramatti. Un'altra sconfitta che pesa anche perché arrivata dopo non aver sfruttato per niente la superiorità numerica per buona parte della partita dopo l'espulsione del bianconero Mazzarani dopo una ventina di minuti dal fischio d'inizio. Problemi in fase offensiva che rimangono (a parte il gol nel finale di Gallo) oltre a errori individuali che vengono puniti puntualmente in una categoria dove gli avversari non ti perdonano niente.