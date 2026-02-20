Il Cesena femminile, guidato da Mister Rossi, ha conquistato una serie di risultati positivi quest’anno. La squadra ha mostrato grande determinazione sul campo, riuscendo a ottenere alcune vittorie sfiorando i tre punti in più rispetto ai punti raccolti. Il tecnico sottolinea che questa stagione è stata molto buona, anche se la classifica non riflette pienamente gli sforzi delle giocatrici. La squadra si prepara ora alla prossima sfida, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le prestazioni. La partita si gioca domenica pomeriggio allo stadio comunale.

La classifica non dice tutta la verità, perché i valori messi in campo dalla squadra femminile del Cesena fino a questo momento avrebbero probabilmente meritato qualche punto in più. Eppure il Cavalluccio in versione ’rosa’ è comunque terzo in classifica nel torneo di serie B, a tre punti dal Lumezzane secondo e a dieci dalla corazzata Como. Mister Roberto Rossi, il vostro percorso si sta strutturando. "Siamo molto contenti. Quando quest’estate abbiamo assemblato la squadra, giovanissima e composta esclusivamente da atlete italiane, eravamo fiduciosi di poter disputare un buon campionato, ma i risultati attuali stanno andando ben oltre le nostre aspettative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Cesena in ’rosa’ continua a correre. Mister Rossi: "Ottima annata. E non è finita"

Leggi anche: Il ciclo virtuoso continua: "Nonostante l’annata difficile le imprese credono nel futuro"

Leggi anche: Il Cesena vuole tornare subito a correre. Mignani: "Mantova da non sottovalutare"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.