Squalifica scontata per mister Catania l’Akragas torna in campo per i quarti di coppa Italia
Dopo tre mesi di squalifica, il tecnico siracusano torna a sedersi sulla panchina dell’Akragas in vista della partita di coppa Italia contro l’Orlandina. La squalifica si è conclusa e il mister riprende il suo ruolo, pronto a guidare la squadra nei quarti di coppa. La sfida si disputa in un momento di transizione per il club.
Scontati i tre mesi di squalifica, alla vigilia della sfida coppa Italia con l’Orlandina sulla panchina dell’Akragas Slp ritorna il tecnico siracusano Sebastiano Catania che riassume i tre mesi che lo hanno lasciato lontano dai campi da gioco. “Sono stati tre mesi bruttissimi, difficili –. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Coppa Italia Promozione, l’Akragas Slp passa ai quarti: 0 a 0 sul campo del GeminiL’Akragas Slp chiude il discorso qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia Promozione con un pareggio a reti inviolate sul campo del Gemini...
Akragas Slp supera il Gemini in classifica, passa ai quarti di Coppa Italia Promozione**Akragas Slp e Gemini si scontrano in un’esperienza di coppia di ottavi piena di tensione, con un pareggio a reti inviolate che consente ai...
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Squalifica scontata
Discussioni sull' argomento Il Forlì cerca certezze in casa della Ternana. Mister Miramari: Sfida aperta ma difficile; Calcio serie D, Sammaurese – Teramo in diretta su Rete 8; Ladispoli col Fiumicino, c’è un’Opera da portare avanti; Serie C girone A. La Virtus Verona verso il match con la Pro Patria : le parole di mister Gigi Fresco.
La Liga, scossa al Siviglia: maxi squalifica per il mister AlmeydaMatias Almeyda, mister del Siviglia, ha ricevuto una maxi squalifica dopo la sfida contro l'Alaves, ecco per quanto dovrà restare fuori ... laziopress.it
Ma come Chivu , non avevi detto che bisognava tenere le mani a posto Adesso onore a Bastoni che ha ammesso l'errore e ( non) ha chiesto scusa E chi ci restituisce il derby d'Italia e la squalifica scontata col Como del povero Kalulu #JuventusFC #i - facebook.com facebook
Il difensore colombiano ha scontato il turno di squalifica e rientra contro il Como x.com