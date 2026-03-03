Squalifica scontata per mister Catania l’Akragas torna in campo per i quarti di coppa Italia

Dopo tre mesi di squalifica, il tecnico siracusano torna a sedersi sulla panchina dell’Akragas in vista della partita di coppa Italia contro l’Orlandina. La squalifica si è conclusa e il mister riprende il suo ruolo, pronto a guidare la squadra nei quarti di coppa. La sfida si disputa in un momento di transizione per il club.

Scontati i tre mesi di squalifica, alla vigilia della sfida coppa Italia con l’Orlandina sulla panchina dell’Akragas Slp ritorna il tecnico siracusano Sebastiano Catania che riassume i tre mesi che lo hanno lasciato lontano dai campi da gioco. “Sono stati tre mesi bruttissimi, difficili –. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

