Hormuz Usa pronti ad attacco su Stretto se salta tregua in Iran | ‘Ma guerra ha prosciugato scorte missili americane’

Le tensioni nello Stretto di Hormuz sono aumentate a causa di un cessate il fuoco che si sta indebolendo. Secondo fonti ufficiali, gli Stati Uniti hanno dichiarato di essere pronti a intervenire con attacchi se la tregua dovesse saltare, ma hanno anche riferito che le scorte di missili sono state esaurite a causa di precedenti operazioni militari. La situazione resta sotto stretto monitoraggio da parte delle forze americane.

Uno scenario, come reso noto dallaCnnin base a funzionari Usa, con focus sullaneutralizzazione delle minedella Repubblica islamica, delleimbarcazioni d’attacco rapidoe delle minacce costiere, al fine dimantenere aperto il braccio di marestrategico da cui transita il 20% del petrolio mondiale. “Le forze armate americane continuano a fornire opzioni al presidente Trump e tutte le opzioni restano sul tavolo“, ha commentato il funzionario del Pentagono, sulla pianificazione degli obiettivi. Intanto, come rivendica Trump,Hormuz è sotto il controllo totale americano, “nessuno può entrare o uscire senza l’approvazione della marina americana“, perché lo Stretto è “sigillato ermeticamente finché Teheran non sarà in grado di raggiungere un accordo“.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Hormuz, Usa pronti ad attacco su Stretto se salta tregua in Iran: ‘Ma guerra ha prosciugato scorte missili americane’ Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa Notizie correlate Nyt, la guerra in Iran ha prosciugato le scorte Usa di missiliSecondo valutazioni interne del Dipartimento della Difesa, confermate anche da fonti del Congresso che hanno parlato con il New York Times, le scorte... Libano-Israele: Trump annuncia l’estensione del cessate il fuoco per tre settimane. Cnn: “Usa pronti ad attacchi su Hormuz se salta la tregua”Le forze armate americane stanno preparando piani di emergenza per colpire le difese iraniane nello Stretto di Hormuz qualora il fragile cessate il... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Medio Oriente, Trump: 'L'Iran è al collasso con Hormuz chiuso'. Colpite tre navi nello stretto, due sequestrate - LIVEBLOG; Hormuz riaperto per tutta la tregua. I Volenterosi a Parigi; Trump: Ho dato l’ordine di affondare le barche posamine a Hormuz. Katz: Attendiamo ok Usa per riportare l’Iran all’età della pietra; Stati Uniti pronti all'attacco su Hormuz se salta la tregua | Il New York Times: Scorte di missili fortemente ridimensionate. Libano-Israele: Trump annuncia l’estensione del cessate il fuoco per tre settimane. Cnn: Usa pronti ad attacchi su Hormuz se salta la treguaIl presidente annuncia l'estensione della tregua mentre la CNN rivela piani USA per attacchi nello Stretto di Hormuz ... ilfattoquotidiano.it Guerra Iran, Usa pronti a colpire: Trump esclude nucleare ma alza la pressione su Hormuz e minaccia i paesi Nato che non aiutanoLa crisi tra Iran e Stati Uniti resta appesa a un equilibrio fragile, mentre lo Stretto di Hormuz diventa il punto più caldo del pianeta. Washington alza il ... thesocialpost.it GLI USA PIANIFICANO ATTACCO SU HORMUZ SE SALTA LA TREGUA | Ma Trump è "fiducioso" sull'accordo per la pace leggi --> https://www.teleone.it/2026/04/24/gli-usa-pianificano-attacco-su-hormuz-se-salta-la-tregua-trump-fiducioso-sullaccordo/ - facebook.com facebook La fine della guerra passa per Hormuz, dove l’Iran crede di avere una flottiglia imbattibile. Di @Micol_Fla x.com