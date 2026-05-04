Miss Mamma Italiana 2026 | Noemi trionfa a San Cesareo

A San Cesareo si è svolta la finale di Miss Mamma Italiana 2026, con Noemi che si è aggiudicata il titolo principale. Oltre a lei, altre madri sono state premiate in varie categorie, anche per aspetti legati alla bellezza e alla salute. La manifestazione ha anche dedicato attenzione alla sensibilizzazione sull'endometriosi, evidenziando il legame tra l’aspetto estetico e il benessere femminile.

? Cosa scoprirai Chi sono le altre madri premiate nelle diverse categorie?. Come si intreccia la bellezza con la lotta all'endometriosi?. Quali professioni hanno conquistato i titoli speciali della serata?. Dove proseguirà il tour nazionale per le selezioni 2026?.? In Breve Rossana Canta vince fascia Gold e Dorotea Anna Costa fascia Evergreen.. Francesca Faraoni riceve titolo Damigella d’Onore a San Cesareo.. L'evento sostiene l'Onlus Arianne per la sensibilizzazione sull'endometriosi.. Il concorso è organizzato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti.. Noemi Coccoglioniti, residente a Roma e madre di Michelle ed Ariel, ha ottenuto la vittoria nella selezione di Miss Mamma Italiana 2026 svoltasi domenica 03 maggio presso il Centro Commerciale La Noce di San Cesareo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miss Mamma Italiana 2026: Noemi trionfa a San Cesareo Notizie correlate Miss Mamma Italiana 2026, a San Cesareo premiata anche una concorrente di FondiABBONATI A DAYITALIANEWS Tra le protagoniste della selezione laziale di Miss Mamma Italiana 2026 c’è anche una concorrente della provincia di Latina. Miss Mamma Italiana 2026: trionfa Vanessa Elia a Bellaria? Cosa sapere Vanessa Elia vince Miss Mamma Italiana 2026 sabato 25 aprile a Bellaria. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Miss Mamma Italiana 2026, premiata Tiziana di Spilamberto; Bellezza e simpatia senza età: a una sanmaurese la fascia di Miss Mamma Evergreen; Ilva Sarti di San Mauro Pascoli è Miss Mamma italiana Evergreen; La mamma modenese Tiziana Di Salvatore premiata a Miss Mamma Italiana 2026. Miss Mamma Dolcezza è di Rocca di Papa e ha 47 anni: premiata a San Cesareo alle selezioni di Miss Mamma Italiana 2026Tappa nel Lazio per le selezioni di Miss Mamma Italiana 2026, il concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto alla sua 33ª edizione. L’appuntamento ... castellinotizie.it Miss Mamma Italiana 2026, Fondi protagonista nella selezione di San CesareoMiss Mamma Italiana 2026, nella selezione di San Cesareo premiata anche Dorotea Anna Costa di Fondi, unica concorrente della provincia di Latina tra le fasciate della tappa ... latinaquotidiano.it DOMENICA pomeriggio 03 MAGGIO, nella galleria del Centro Commerciale "la Noce", a SAN CESAREO (ROMA), è in programma una selezione di Miss Mamma Italiana, l'evento sarà condotto da Francesca Colasanti. Miss Mamma Italiana (marchio registrato - facebook.com facebook