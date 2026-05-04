Miss Mamma Italiana 2026 a San Cesareo premiata anche una concorrente di Fondi

A San Cesareo si è svolta la selezione laziale di Miss Mamma Italiana 2026, con la partecipazione di diverse concorrenti. Tra queste, una rappresentante della provincia di Latina. La manifestazione ha visto la premiazione di alcune concorrenti, tra cui una proveniente da Fondi. La competizione ha coinvolto diverse partecipanti della regione, con un focus sulla provincia di Roma e quella di Latina.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tra le protagoniste della selezione laziale di Miss Mamma Italiana 2026 c’è anche una concorrente della provincia di Latina. A San Cesareo, nella cornice del Centro Commerciale “La Noce”, Dorotea Anna Costa, 63 anni, erborista di Fondi, ha conquistato la fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen”, riservata alle mamme con più di 56 anni. La selezione al Centro Commerciale “La Noce”. La tappa si è svolta domenica 3 maggio ed era valida per l’elezione di Miss Mamma Italiana 2026, concorso nazionale di bellezza e simpatia arrivato alla 33ª edizione. Il concorso, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, ideatore e patron dell’iniziativa, è riservato alle mamme dai 25 ai 45 anni, con la fascia Gold per le concorrenti tra i 46 e i 55 anni e la fascia Evergreen per le mamme con più di 56 anni.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Miss Mamma Italiana 2026, a San Cesareo premiata anche una concorrente di Fondi Notizie correlate Selezione di Miss Mamma Italiana in provincia di Ancona. Premiata anche una longianeseProseguono in tutta Italia, le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2026". Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Miss Mamma Italiana 2026, premiata Tiziana di Spilamberto; Ilva Sarti di San Mauro Pascoli è Miss Mamma italiana Evergreen; Bellezza e simpatia senza età: a una sanmaurese la fascia di Miss Mamma Evergreen; La mamma modenese Tiziana Di Salvatore premiata a Miss Mamma Italiana 2026. Bellezza e simpatia a Bellaria: ecco Miss Mamma 2026, tutte le premiazioniAl Palazzo del Turismo la selezione 2026 del concorso nazionale: premi e riconoscimenti per tutte le categorie ... riminitoday.it Miss Mamma Italiana 2026, vince la selezione Giusy Barreca da Ponzano di FermoMISS - La giuria, presieduta dal sindaco di Staffolo, Sauro Ragni, e dal presidente Ici Istituto Consolare Italiano dottor Mauro Broda, ha proclamato vincitrice di selezione la 41enne istruttrice di ... cronachefermane.it DOMENICA pomeriggio 03 MAGGIO, nella galleria del Centro Commerciale "la Noce", a SAN CESAREO (ROMA), è in programma una selezione di Miss Mamma Italiana, l'evento sarà condotto da Francesca Colasanti. Miss Mamma Italiana (marchio registrato - facebook.com facebook