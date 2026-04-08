Eicma Riding Fest 2026 | date biglietti e informazioni per la festa di Misano

Dal 1° al 3 maggio si svolgerà a Misano l’Eicma Riding Fest 2026, un evento dedicato alle moto con centinaia di modelli disponibili per le prove. Saranno presenti anche alcuni grandi campioni del settore, oltre a spettacoli e momenti di adrenalina. I biglietti sono stati messi in vendita e le modalità di accesso sono state comunicate dagli organizzatori. L’evento è rivolto agli appassionati di due ruote.

La terza edizione di Eicma Riding Fest è alle porte. Dall’1 al 3 maggio 2026, infatti, si riaccende la grande festa delle due ruote presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli, con i cancelli del circuito che saranno aperti dalle 9.00 alle 18.30 per tutti e tre i giorni. A meno di un mese dall’evento è possibile accedere alla biglietteria online tramite il sito ufficiale: è sufficiente registrarsi e scaricare gratuitamente il proprio pass. Non è previsto, infatti, nessun costo per prendere parte all’evento, che dà modo di accedere all’area paddock, cuore pulsante della manifestazione, dove il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva tra test ride, spettacoli e attività. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Eicma Riding Fest 2026: date, biglietti e informazioni per la festa di Misano Motor Bike Expo 2026: date, biglietti, informazioniA Veronafiere le novità, i marchi presenti, gli espositori, gli eventi, i piloti e gli spettacoli. Trinix in concerto a Milano il 4 novembre 2026: biglietti e informazioniMercoledì 4 novembre 2026 la Santeria Toscana 31 di Milano si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi della stagione elettronica. Temi più discussi: EICMA RIDING FEST 2026: AL VIA LA BIGLIETTERIA ONLINE. INGRESSO GRATUITO PER LA FESTA DELLE DUE RUOTE; EICMA Riding Fest. Corsi (gratuiti) per tutti!; EICMA Riding Fest 2026, da oggi online i biglietti per l’appuntamento di Misano; EICMA Riding Fest 2026: biglietti online e ingresso gratis a Misano. Eicma Riding Fest 2026: date, biglietti e informazioni per la festa di MisanoCentinaia di moto da provare, presenza di grandi campioni, show e adrenalina dal 1° al 3 maggio presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli ... gazzetta.it Eicma Riding Fest a Misano dall’1 al 3 maggio: l’evento gratuito dedicato alle motoDopo il successo record dello scorso anno – con oltre 25.000 visitatori e 15.000 test ride – il festival gratuito dedicato alle prove moto è pronto a scrivere un nuovo capitolo. deejay.it https://www.modernews.online/54113_eicma-riding-fest-2026-al-via-la-biglietteria-online-ingresso-gratuito-per-la-festa-delle-due-ruote/ - facebook.com facebook Torna a Misano l'Eicma Riding Fest, aperta la biglietteria online. Per scaricare il pass gratuito. La terza edizione dal primo al 3 maggio #ANSAmotori #ANSA x.com