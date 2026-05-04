Miretti ha giocato oltre 100 partite con la maglia della Juventus, ma le sue prestazioni non sono state convincenti. La società sta considerando di cederlo durante la prossima sessione di mercato estivo. La sua presenza in campo non ha ancora soddisfatto le aspettative e il club sta valutando le opzioni per il futuro. La decisione potrebbe portare a un cambiamento nel reparto offensivo.

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© Juventusnews24.com - Miretti è da Juventus? Più di 100 presenze in bianconero ma non le dimostra

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