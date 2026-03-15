Miretti traguardo speciale per il prodotto del vivaio Juve | sono 100 presenze in bianconero – FOTO

Il centrocampista nato nel 2003 ha raggiunto le 100 presenze con la maglia della Juventus. La sua carriera con il club include partite giocate in diverse competizioni, contribuendo alla squadra nel corso degli anni. Questa tappa rappresenta un momento importante per il giocatore, che ha esordito con la maglia bianconera e si è affermato nel tempo.

Miretti, traguardo speciale per il prodotto del vivaio Juve: sono 100 presenze in bianconero per il centrocampista classe 2003. La trasferta di Udine non ha portato solo tre punti pesanti in classifica, ma ha sancito anche un traguardo storico per uno dei prodotti più brillanti della “cantera” bianconera: Fabio Miretti ha infatti collezionato la sua 100ª presenza ufficiale con la maglia della Juventus. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Per il giovane centrocampista classe 2003, questo numero rappresenta il coronamento di un sogno iniziato anni fa nel settore giovanile. Miretti incarna perfettamente il successo del progetto Next Gen, essendo stato capace di scalare ogni categoria fino a diventare una pedina affidabile e costante della prima squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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