La Juventus valuta la possibilità di cedere Miretti, attraverso un prestito o una vendita definitiva, nel caso in cui arrivi un nuovo centrocampista come Bernardo Silva. La decisione dipende dalle trattative in corso e dalla volontà del giocatore di rimanere in rosa. La dirigenza tiene sotto controllo le operazioni di mercato e le eventuali offerte di altri club. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata.

di Luca Fioretti Miretti Juventus, la dirigenza studia attentamente la cessione in prestito o la vendita a titolo definitivo in caso di arrivo di Bernardo Silva. Il mercato estivo rischia di stravolgere completamente le certezze tattiche e il futuro di Fabio Miretti. Secondo la Gazzetta, la Juventus sta lavorando con grandissima intensità per chiudere un colpo formidabile in tempi brevi: l’obiettivo è portare in Italia Bernardo Silva. Sebbene non ci sia ancora nulla di certo, la dirigenza si muove concretamente per regalare il talento a Luciano Spalletti. Questo potenziale sbarco cambierebbe radicalmente gli equilibri sul campo, togliendo inevitabilmente spazio vitale a chi cerca di trovare costante continuità.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Miretti Juventus: l’eventuale arrivo di Bernardo Silva ridurrebbe le chance di permanenza in bianconero! Ultime

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