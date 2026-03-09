Curiosità cigni reali nel Cilento | l' insolito spettacolo nel mare di Agropoli

Un gruppo di cigni reali è stato avvistato nel mare di Agropoli, vicino alla scogliera del lido azzurro e dietro al porto. L'evento ha attirato l'attenzione di residenti e visitatori, che hanno osservato gli uccelli nuotare tranquillamente nelle acque locali. L'avvistamento si è verificato nelle ultime ore, creando curiosità tra chi si trovava sulla costa.

Un gruppo di cigni reali è stato avvistato a ridosso della scogliera del lido azzurro e poi dietro al porto di Agropoli. Ad immortalare il momento il fotografo Pietro Faniglione. Solitamente questi splendidi uccelli preferiscono le zone umide del Nord Italia o le coste adriatiche, ma negli ultimi.