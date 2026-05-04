Minetti la verità di Cipriani | Quattro anni per adottare Nordio? Non siamo amici

Il caso della grazia concessa a Nicole Minetti continua a suscitare discussioni, anche se finora non sono stati trovati elementi di irregolarità nelle procedure che hanno portato alla firma del presidente della Repubblica. Nel frattempo, la vicenda legata alle tempistiche di un'adozione e alle dichiarazioni di un avvocato coinvolto ha portato a svelare dettagli sui rapporti tra alcune figure pubbliche e legali. La situazione resta sotto osservazione, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Il caso della grazia a Nicole Minetti continua a far discutere ma per il momento non sono emersi profili di irregolarità nelle pratiche che hanno portato il presidente della Repubblica a firmare. A intervenire, dopo lunghi giorni di silenzio, è stato Giuseppe Cipriani, marito dell’ex consigliere della Regione Lombardia, che smentisce tutte le ricostruzioni fatte fino a questo momento e ogni addebito nei confronti suoi e della partner in un’intervista rilasciata al Corriere della sera. Il caos mediatico, ha spiegato, “ha distrutto Nicole. Le han detto di tutto, poveretta, peggio di così. Lei è una madre fantastica, che sta facendo il suo dovere di mamma e crescendo questo figlio in maniera speciale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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