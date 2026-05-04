Il compagno di Nicole Minetti, Giuseppe Cipriani, ha deciso di parlare pubblicamente per rispondere alle critiche ricevute e difendere la sua compagna, coinvolta recentemente in un caso mediatico che ha suscitato attenzione anche a livello politico e internazionale. La sua dichiarazione non si limita a precisazioni di routine, ma rappresenta una presa di posizione chiara e diretta sulla vicenda legata alla grazia e alle dichiarazioni di Nordio.

Non una precisazione di rito, ma una posizione pubblica senza ambiguità. Giuseppe Cipriani interviene per respingere le critiche e difendere Nicole Minetti, finita negli ultimi giorni al centro di un caso diventato rapidamente mediatico, con ricadute anche sul piano politico e internazionale. L’imprenditore parla di ricostruzioni a suo giudizio errate e di attacchi ingiustificati, sostenendo che la vicenda sia stata raccontata in modo distorto rispetto ai fatti. Adozione in Uruguay: “Un percorso lungo, tutto regolare”. Il nodo principale riguarda l’adozione del bambino in Uruguay, su cui sono circolate insinuazioni relative a presunte irregolarità.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Minetti, il compagno Cipriani rompe il silenzio: “La verità sulla grazia e Nordio…”

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