Nordio in Uruguay nel ranch di Cipriani e Minetti Ma il ministro smentisce – I video

Il ministro della giustizia è stato in Uruguay a marzo, visitando il ranch di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti, secondo quanto affermato dal conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, durante una puntata di Cartabianca. Tuttavia, lo stesso ministro ha successivamente smentito questa informazione. Nei giorni successivi, sono state diffuse alcune immagini e video relativi a quel periodo. La vicenda ha suscitato discussioni sull’accuratezza delle fonti e sulle dichiarazioni ufficiali.

Carlo Nordio a marzo è stato in Uruguay. Nel ranch di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti. A dirlo è stato il conduttore di Report Sigfrido Ranucci ieri sera durante Cartabianca. Ma il ministro ha telefonato in diretta alla trasmissione di Rete4 per smentire. «Non esiste al mondo. Ma figurarsi se sono andato nel ranch di Cipriani in Uruguay. I miei spostamenti sono tutti documentati, era una missione ufficiale di tre giorni in Argentina ed in Uruguay uno o due anni fa. Penso anche alle vie legali perché c’è un limite a tutto, anche a questo degrado morale e mediatico». April 28, 2026 «Una fonte ci avrebbe detto di aver visto Nordio nel ranch di Cipriani», dice Ranucci mentre parla con Bianca Berlinguer, discutendo di una pista che Report sta seguendo.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Caso Minetti, Nordio: “Io nel ranch di Cipriani in Uruguay? Inventato di sana pianta, c’è limite a tutto”(Adnkronos) – "Una fonte ci ha detto di aver visto il ministro Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay". Ranucci: "Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay". Il ministro: "Inventato di sana pianta, valuto le vie legali""Una fonte ci ha detto di aver visto il ministro Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay". Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Caso Minetti, Nordio: Io nel ranch di Cipriani in Uruguay? Inventato di sana pianta, c'è limite a tutto; Grazia a Nicole Minetti, rivelazione di Sigfrido Ranucci su Nordio al ranch di Cipriani in Uruguay a marzo; Minetti, si muove l’Interpol. La Procura: fatti gravissimi. Scontro Nordio-Ranucci; Grazia a Minetti, Mattarella chiede conto a Nordio. Caso Minetti, Nordio: Io nel ranch di Cipriani in Uruguay? Inventato di sana pianta, c'è limite a tuttoRanucci a 'E' sempre Cartabianca': 'Ministro ospite di Cipriani, stiamo verificando la notizia'. Il Guardasigilli: 'Lo escludo nel modo pù assoluto, valuto vie legali' ... adnkronos.com Caso Minetti, Nordio: «Io nel ranch di Cipriani in Uruguay? Inventato di sana pianta, valuto vie legali»Il ministro della Giustizia, al centro della bufera sulla grazia concessa dal Quirinale a Nicole Minetti, chiama in diretta la trasmissione «È sempre Cartabianca» per smentire una testimonianza citata ... corriere.it Una figuraccia epocale. La grazia concessa a Nicole Minetti si sta sgretolando ora dopo ora e ogni nuovo dettaglio è peggio del precedente. E la responsabilità politica di questo disastro ha un nome e un cognome: Carlo Nordio. E un indirizzo: Palazzo Chigi. - facebook.com facebook Scontro su Nordio: «Dimissioni subito». Ma la premier lo blinda per salvarsi x.com