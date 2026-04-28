Caso Minetti scontro sulla grazia | Adozione regolare Meloni rompe il silenzio

Il caso riguardante Nicole Minetti torna a far discutere, con la questione della grazia al centro di un acceso confronto pubblico. La vicenda giudiziaria si è evoluta in un dibattito politico più ampio, coinvolgendo diverse parti che si sono confrontate su aspetti legati all’adozione e alle procedure legali. La prima ministra ha deciso di intervenire, rompendo il silenzio e commentando la posizione ufficiale del governo sulla vicenda.

L’eco di una vicenda giudiziaria si allarga fino a diventare un caso politico nazionale. Tra dichiarazioni, accuse e richieste di dimissioni, il nome di Nicole Minetti torna al centro del dibattito. La replica sull’adozione. L’ex consigliera rompe il silenzio sulle ricostruzioni relative all’adozione del figlio in Uruguay, respingendo ogni accusa: “Smentisco categoricamente di aver mai intrapreso contenziosi con i genitori biologici”, afferma, precisando di non averli mai conosciuti. Minetti sottolinea che l’intero percorso adottivo si è svolto nel rispetto delle norme: procedura ordinaria dalla pre-adozione all’affidamento definitivo. documentazione a supporto già disponibile.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Caso Minetti, scontro sulla grazia: “Adozione regolare”, Meloni rompe il silenzio Notizie correlate Nicole Minetti rompe il silenzio: "Adozione nel pieno rispetto della legge"L'ex consigliera regionale Nicole Minetti rompe il silenzio sull'adozione del figlio in Uruguay, dopo gli accertamenti della procura generale di... Grazia a Minetti, il Pd rompe il silenzio sullo scoop del Fatto (ma solo dopo i chiarimenti chiesti dal Colle): “Cosa aspetta Meloni a far dimettere Nordio?”Dopo giorni di silenzio, più di due settimane dopo lo scoop de il Fatto quotidiano e solo dopo la richiesta di chiarimenti da parte del Colle, il... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Minetti, la grazia è un caso. Mattarella scrive a Nordio: Servono verifiche urgenti; Il Paese di Nicole Minetti (e altre 4 cose da sapere oggi); Grazia a Minetti, il Quirinale scrive al Ministero per chiarimenti; Che storia ha Nicole Minetti. Caso grazia, Minetti: Mio figlio esposto indebitamente. Meloni: Mi fido di NordioLeggi su Sky TG24 l'articolo Grazia a Minetti, nuove indagini della Procura di Milano. Lei: 'Su di me notizie false' ... tg24.sky.it Caso Nicole Minetti, la procura generale: 'Se la richiesta di grazia è infondata, gli atti ai pm di Milano'La procura generale di Milano, qualora l'istanza di grazia di Nicole Minetti si rivelasse fondata su elementi incongruenti e non veritieri, trasmetterà gli atti alla procura per l'apertura di una inda ... ansa.it Il caso Minetti. Dalla Procura generale al Colle, l'iter per l'ipotesi di revoca della grazia. Ceccanti: 'Basta un atto uguale e contrario del presidente della Repubblica' #ANSA - facebook.com facebook Caso Minetti, Delmastro non risponde. Mulè punta sulla Procura: “Vediamo se capisce se e dove ha sbagliato” di Manolo Lanaro x.com