Dopo più di due settimane dallo scoop pubblicato dal Fatto Quotidiano e a seguito delle richieste di chiarimenti arrivate dal Quirinale, il Partito Democratico ha deciso di intervenire pubblicamente. La questione riguarda le dichiarazioni di un ministro e le reazioni politiche successive, in particolare la posizione del governo e le eventuali dimissioni del ministro coinvolto. La tempistica e i motivi di questa presa di posizione sono stati oggetto di discussione nelle ultime ore.

Dopo giorni di silenzio, più di due settimane dopo lo scoop de il Fatto quotidiano e solo dopo la richiesta di chiarimenti da parte del Colle, il Partito democratico rompe il silenzio. La prima a parlare è stata infatti la responsabile giustizia dem Debora Serracchiani: “Cosa sta aspettando Giorgia Meloni a far fare un passo indietro al ministro Carlo Nordio?”, si legge in una nota. “Non c’è più tempo da perdere: la sua permanenza al ministero della Giustizia si sta rivelando estremamente dannosa e il dicastero appare privo di guida e controllo. Quanto sta emergendo è di una gravità inaudita. La grazia è un istituto di massima delicatezza che non può essere gestito con istruttorie improprie o superficiali”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Grazia a Minetti, il Pd rompe il silenzio sullo scoop del Fatto (ma solo dopo i chiarimenti chiesti dal Colle): “Cosa aspetta Meloni a far dimettere Nordio?”

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