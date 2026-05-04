Minetti il compagno Cipriani | Adotteremo ancora Epstein mai stato mio socio

Da tgcom24.mediaset.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'imprenditore ha tenuto una conferenza dal suo ranch in Uruguay per rispondere alle recenti accuse, affermando che Epstein non è mai stato suo socio e che tutte le notizie circolate sono false. Ha anche dichiarato che continueranno ad adottare bambini e ha commentato che dall’Italia sono stati diffusi molti commenti ingiustificati. La conversazione è avvenuta in un ambiente informale, lontano dai riflettori ufficiali.

Giuseppe Cipriani rompe il silenzio dal suo ranch "Gin Tonic" a Punta del Este, in Uruguay, dove ha rilasciato al "Corriere della Sera" una lunga intervista. È la prima volta che parla dopo lo scandalo per la grazia concessa dal Quirinale alla compagna Nicole Minetti e le conseguenti ombre sull'adozione di un bambino uruguaiano, su cui tale grazia avrebbe fatto perno: l'iter era regolare, dice Cipriani, durato quasi quattro anni e condotto nel pieno rispetto delle procedure del paese sudamericano. E poi i legami con Jeffrey Epstein, il ministro Carlo Nordio, la grazia concessa dal presidente Sergio Mattarella: l'imprenditore...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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