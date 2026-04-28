Chi è Giuseppe Cipriani Jr l’imprenditore 60enne compagno di Nicole Minetti dal 2012 e socio in affari con Epstein

Giuseppe Cipriani Jr. ha 60 anni ed è noto per essere l’erede di una famiglia nel settore dell’ospitalità. Dal 2012, è stato legato sentimentalmente a Nicole Minetti. Inoltre, è stato coinvolto in attività imprenditoriali che lo hanno portato a collaborare con il finanziere statunitense, già coinvolto in procedimenti giudiziari, noto per le sue relazioni con figure pubbliche. Cipriani Jr. è figlio di un noto imprenditore nel campo della ristorazione.

Giuseppe Cipriani Jr., 60 anni, è l’erede di una dinastia: figlio di Arrigo Cipriani e nipote prediletto dell’omonimo Giuseppe Cipriani, che diede vita all’Harry’s Bar, punto di ritrovo veneziano reso celebre da Ernest Hemingway e oggi frequentato anche dal ministro Carlo Nordio Giuseppe Cipr.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Chi è Giuseppe Cipriani Jr, l’imprenditore 60enne compagno di Nicole Minetti dal 2012 e “socio in affari” con Epstein Notizie correlate Nicole Minetti graziata da Mattarella, cosa fa oggi e dove vive con l’imprenditore CiprianiNicole Minetti, ex igienista dentale e consigliera regionale della Lombardia, ha ricevuto la grazia dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il caso di Nicole Minetti, il caso Ruby, le accuse, il compagno Giuseppe Cruciani e la grazia: cosa non tornaNicole Minetti, ex ballerina di Colorado ed ex consigliera lombarda del Pdl, che nel maggio 2010 andò a prendere Karima El Mahroug detta Ruby in... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giuseppe Cipriani jr., il compagno di Nicole Minetti graziata da Mattarella, era socio di Jeffrey Epstein; Giuseppe Cipriani Jr, l’erede della dinastia dell’Harry’s Bar che compare negli Epstein files; Nicole Minetti, i dubbi sulla grazia: dalla salute del figlio (conteso ai genitori naturali in Uruguay) alla storia con Cipriani; Nicole Minetti, cosa fa oggi: il RubyGate, il bambino perso con Claudio D'Alessio, l'amore con Giuseppe Cipriani. Chi è Giuseppe Cipriani Jr: età, patrimonio, compagna Nicole Minetti, il legame con Epstein e le polemiche sulla graziaSessant’anni, erede di una delle dinastie dell’ospitalità di lusso più famose al mondo. Fino a pochi giorni fa quasi nessuno lo cercava su Google. Poi è arrivata la grazia a Nicole Minetti. Prima dell ... alphabetcity.it Giuseppe Cipriani Jr, l’erede della dinastia dell’Harry’s Bar che compare negli Epstein filesSulle pagine di gossip finiva spesso per le feste di lusso, le frequentazioni celebri – prima della relazione con Nicole Minetti, ci fu anche il flirt con Simona Ventura e il primo matrimonio con Eleo ... repubblica.it Nei files Epstein appaiono adesso i nomi di tre italiani famosi: Flavio Briatore, Andrea Bonomi e Lavi Giuseppe Cipriani. Chi per il momento ci interessa è però Cipriani, lui è infatti il compagno di Nicole Minetti, e la Minetti avrebbe fornito fake news per richiede x.com Quando si dice “Il caso” La grazia a Nicole Minetti svela il vaso di Pandora del compagno Giuseppe Cipriani, imprenditore milionario proprietario di una catena di hotel di lusso tra Milano, New York e Ibiza. Cipriani sarebbe stato in passato socio di Epstein, il fi facebook