Chi è Giuseppe Cipriani Jr l’imprenditore 60enne compagno di Nicole Minetti dal 2012 e socio in affari con Epstein

Da ilgiornaleditalia.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Cipriani Jr. ha 60 anni ed è noto per essere l’erede di una famiglia nel settore dell’ospitalità. Dal 2012, è stato legato sentimentalmente a Nicole Minetti. Inoltre, è stato coinvolto in attività imprenditoriali che lo hanno portato a collaborare con il finanziere statunitense, già coinvolto in procedimenti giudiziari, noto per le sue relazioni con figure pubbliche. Cipriani Jr. è figlio di un noto imprenditore nel campo della ristorazione.

Giuseppe Cipriani Jr., 60 anni, è l’erede di una dinastia: figlio di Arrigo Cipriani e nipote prediletto dell’omonimo Giuseppe Cipriani, che diede vita all’Harry’s Bar, punto di ritrovo veneziano reso celebre da Ernest Hemingway e oggi frequentato anche dal ministro Carlo Nordio Giuseppe Cipr.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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